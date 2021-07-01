Провал киргизского блицкрига Эрдогана. Бишкек решил замириться с Душанбе

01.07.2021, Бишкек, Айнур Курманов

Визит Садыра Жапарова в Душанбе явно спутал карты турецких правящих кругов, рассчитывавших на развитие приграничного конфликта киргизов с персоязычным Таджикистаном, который должен был по задумке усилить противоречия в Центральной Азии и создать благоприятные условия для пантюркистов.

Бишкек сейчас вынужден идти на замирение с Душанбе, так как попросту не получил ожидаемых преференций и финансовых вливаний от Анкары. Оказывается, визит Садыра Жапарова 9-11 июня в Турцию так и не оправдал надежд на помощь со стороны «братушек», которые оказались на самом деле прижимистее, да и не способными предоставить реальную материальную поддержку новому режиму, вышедшему из прошлогодней октябрьской «цветной революции».

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Данное обстоятельство не дает возможности Эрдогану коренным образом изменить геополитическую конфигурацию в Центральной Азии, как это у него получилось в Карабахе в результате второй победоносной войны. Опираясь на Киргизию как на плацдарм, Анкара в своих мечтаниях действительно надеется на возможность ускоренной экспансии, но для этого необходимо купить лояльность правящей элиты в Бишкеке, в связи с чем необходимы миллиардные вложения.

А у султана всех тюрков попросту нет сейчас лишних средств, дающих возможность для такого маневра в этой бывшей среднеазиатской советской республике. Коренное отличие того же Азербайджана, оказавшегося способным на победоносную войну и ставшего в итоге протекторатом Турции, заключается в том, что он имеет нефть и газ в отличие от бедной Киргизии, стоящей на грани социально-экономической катастрофы.

Об этом же говорит политолог и сотрудник Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Но я так понимаю, что президенту Кыргызстана нужны были от Эрдoгана прямые деньги, которые он мог бы выложить сразу. Но как мы видим по итогам переговоров в Турции – этого не произошло. Если бы это произошло – турки бы так распиарили эту помощь, что дым бы стоял коромыслом. Но поскольку рекламная кампания не шла, мы понимаем, что если Анкара что-то и дала Бишкеку, то по минимуму», – отмечает политолог.

То есть, «сделка века» на деле не состоялась и возможно также по причинам того, что Садыр Жапаров побоялся резко менять геополитический вектор и давать клятву верности Рэджепу Эрдогану в ситуации неопределенности и экономических проблем в самой Турции. Кроме этого, он так и не смог обеспечить сворачивание деятельности сети учебных заведений Фетхуллаха Гюлена в стране, что было одним из условий политического сближения и получения преференций от Анкары.

Несмотря на свой популизм, нынешний президент Киргизии не решился порывать и с Москвой, и даже подстраховавшись, встретился в конце мая в Сочи с Владимиром Путиным аккурат перед поездкой к султану всех тюрков. На более его осторожную позицию повлияла и консолидация Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, так как Узбекистан и Таджикистан оказались союзниками в приграничном конфликте. В Бишкеке также не могут не учитывать, что Ташкент становится настоящим региональным лидером, от которого в скором времени будет зависеть многое.

А в той конфигурации, которая сложилась после поражения в приграничной войне 29-30 апреля, Киргизия оказалась в фактической изоляции между двумя странами. И даже бравые слова поддержки и обещания предоставления беспилотников и систем ПВО явно в этой ситуации не помогли. Если такие поставки и состоятся в качестве бесплатного подарка, что сомнительно, они положение не изменят и не смогут значительно усилить киргизскую армию.

Такой же в основном пропагандистской оказалась и помощь для беженцев. По словам очевидцев, турецкие строители возводят такие домики из гипсокартона для пострадавших киргизов, что их можно запросто проткнуть пальцем. Да и объем инвестиций ожидается не столь значительным, как предполагалось ранее. Соответственно, оказавшись на мели, в ситуации острой нехватки финансовых ресурсов для выплаты зарплаты бюджетникам и при значительных долгах, Жапарову становится не до геополитических игр.

Как ни странно, но этот фактор оказал и отрезвляющее воздействие, приведя правящую киргизскую элиту к пониманию необходимости немедленно договариваться сначала с Душанбе, а потом и с Ташкентом. Попутно, президент Киргизии решил установить добрососедские отношения и с Ашхабадом, куда поехал уже после встречи с таджикским президентом.

Официальный визит Садыра Жапарова 28-29 июня в Таджикистан был обставлен в рамках принятых дипломатических ритуалов с красной дорожкой, почетным караулом и прибывшим к трапу премьер-министром республики. Но если сравнивать его с аналогичным визитом двухнедельной давности Шавката Мирзиеева, где были и цветы, и толпы радостных демонстрантов с плакатами, когда приехал в аэропорт сам Эмомали Рахмон, внешне встреча показалась несколько прохладной.

Однако таджикский президент лично встретил кортеж своего киргизского коллеги уже у Дворца нации, а затем, выслушав рапорт от почетного караула, на семь часов они уединились для переговоров. Конечно же, они касались, в первую очередь, урегулирования приграничных конфликтов. В итоге оба поручили совместной межправительственной комиссии активизировать работу по описанию линий общей границы, в том числе найти взаимоприемлемые решения по вопросам строительства и использования приграничных дорог.

Коснулись они во время беседы и темы распределения водных ресурсов и энергетической сферы, являющейся помимо земельных споров наиболее острой. При этом Жапаров даже предложил идею создания Комиссии по поддержанию мира, в которую должны войти известные и авторитетные деятели двух республик. Об этом он рассказал журналистам по итогам переговоров.

«Для Киргизии и Таджикистана особо важно продолжать укрепление доверия между народами двух стран, особенно в районе границ. Киргизская сторона выступила с инициативой создать Комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов», — отметил он.

Бишкек сейчас хочет выглядеть миротворцем и инициатором процесса восстановления дружеских отношений, что будет сделать очень сложно с учетом роста националистических настроений в двух странах, подогреваемых в последние годы властями. Ненависть и взаимные обвинения уже настолько въелись в сознание широких слоев киргизского и таджикского народов, что одних намерений будет явно недостаточно и необходимо не отгораживание, а кооперация по совместному использованию ресурсов и гидротехнических сооружений, воздвигнутых в советское время.

Но на сближение Киргизии и Таджикистана влияют не только экономические факторы, так как без взаимодействия, транзита и взаимной торговли республики несут значительные убытки, – но и внешние угрозы. События в соседнем Афганистане дали толчок всем правящим элитам в постсоветских республиках Центральной Азии начать диалог друг с другом. Поэтому, будучи союзниками по ОДКБ, они вынуждены были обговорить и эти вызовы, исходящие от северных исламских террористических группировок, поддерживаемых Вашингтоном, Лондоном и Анкарой.

Самым важным в этом является то, что планы Эрдогана по немедленному экономическому и политическому завоеванию Киргизии провалились, и республика не станет плацдармом для пантюркизма и панисламизма.

Конечно, угроза религиозного регресса, связанного с общей культурно-образовательной деградацией в республиках региона, и опасность усиления Турции никуда не исчезли, но уже тактический бой выигран и созданы условия для формирования общего фронта и рубежа противодействия терроризму под эгидой России. А это не может не радовать.