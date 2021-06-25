У Эрдогана проблемы. Узбекистан резко усиливается в Центральной Азии и встаёт на сторону России

25.06.2021, Ташкент, Айнур Курманов

Визит узбекского премьера Абдуллы Арипова в Москву 22 июня был знаковым во всех отношениях. В его рамках прошло второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Во время переговоров с Михаилом Мишустиным были обсуждены вопросы производства вакцины «Спутник V», а также тема предстоящего приезда президента Узбекистана в Российскую Федерацию.

Шавкат Мирзиёев вынужден был отложить в прошлом году свою поездку из-за пандемии, но теперь она обязательно состоится осенью прошлого года, что даст дополнительный импульс совместном сотрудничеству в экономической и военно-технической сферах. А сейчас главная цель – купировать угрозы развития пандемии, в связи с чем и обсуждался вопрос между премьерами о производстве российской вакцины на узбекских заводах. Но помимо этого, наращиваются российские инвестиции, создаются все новые совместные предприятия. Это отметил и узбекский премьер во время переговоров. Так, Абдулла Арипов сказал следующее: «Узбекско-российское сотрудничество сегодня находится на подъеме, и динамика роста продолжается. Основой этому служит стратегический курс, заданный президентами Республики Узбекистан и Российской Федерации Шавкатом Мирзиёевым и Владимиром Путиным».

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Несмотря на пандемию за прошлый год совместный торговый оборот вырос на 15%, достигнув 6-ти миллиардов долларов. Предполагается его довести до 10-ти миллиардов, чему будет способствовать промышленное развитие республики и аграрно-логистических центров по переработке и перевозке сельскохозяйственной продукции в Россию. Михаил Мишустин призвал и дальше развивать индустриальную кооперацию между двумя странами.

Лукойл, в частности, направил 12 миллиардов долларов на развитие совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе республики в дополнение к уже тем 8-ми миллиардам, которые вложены в развитие энергетических мощностей. Сейчас в стране действует более двух тысяч предприятий с российским участием, а в РФ около шестьсот узбекских. Планируются дополнительные инвестиции в автомобильную промышленность, энергетику, фармацевтику и другие отрасли.

Самым главным совместным проектом стало строительство «Росатомом» атомной электростанции с двумя реакторами на сумму 11 млрд долларов, что сразу сделает Узбекистан главным энергетическим экспортером во всей Центральной Азии. При этом большой вклад в промышленное развитие республики вносит Татарстан, наладивший сборку «КамАЗов».

Строящаяся “Росатомом” АЭС в Узбекистане

Туда же хотят перенести свои добывающие и перерабатывающие предприятия и Китай, рассматривая республику важным рынком и базой. Получается, что Узбекистан готов превратиться в важнейший энергетический и транспортный хаб и производственный центр.

Всё это говорит об одном, что в Центральной Азии уже обозначился лидер, который в течение ближайших нескольких лет станет безусловным хозяином положения, и это полностью меняет геополитическую конфигурацию в регионе. Являясь густонаселенной республикой с дешевой рабочей силой, она создает при поддержке России по сути новый промышленный район, который даст старт индустриальному развитию страны и подчинит своим экономическим интересам все близлежащие государства региона. Это лишь вопрос времени.

На это развитие играет и завершенность процесса транзита власти, в отличие от соседнего Казахстана, где новый президент не имеет самостоятельности и играет подчиненную роль возле суперарбитра в лице Нурсулатана Назарбаева, продолжающего править. Несмотря на то, что по ВВП Нур-Султан (Целиноград) пока опережает Ташкент, но по своему типу экономика остается сырьевой и отсталой, полностью зависимой от рынков ЕС, где правят бал западные добывающие предприятия.

То есть, казахстанский капитал, в отличие от узбекского, является насквозь компрадорским, который и дает свои территории под американские военные и полувоенные организации и готов пойти на дальнейшее военно-политическое сближение с Пентагоном и НАТО. Ташкент же, наоборот, демонстрирует большую лояльность Москве и самостоятельность от Запада, так как в мае открыто отказал американцам в размещении выводимых войск и в создании военной базы.

Кроме этого, экономическое усиление Узбекистана, а также развитие и так сильной армии, будет оказывать давление на казахстанскую элиту, которая уже чувствует свою уязвимость с юга и понимает, что уже проигрывает конкурентную борьбу за первенство в Центральной Азии. Это будет сковывать устремления Акорды (администрации президента) поскорее интегрировать под своей эгидой все республики региона в Организацию тюркских государств.

Более того, Ташкент оказался объективно незаинтересованным в укреплении военно-политических позиций Анкары, так как это означает сохранение главенствующих позиций Нур-Султана в регионе, а с другой – создает возможности и пространство для маневров соседнего Бишкека. Вместо курса на развитие сотрудничества, который проводили Атамбаев и Жэенбеков, новое руководство Киргизии в лице Садыра Жапарова пошло по пути приграничных споров и само торпедировало прежние соглашения по делимитации территорий.

В двухдневной киргизско-таджикской приграничной войне 29-30 апреля Узбекистан также стал союзником Таджикистана, с которым действующий узбекский президент только наращивает отношения. Недавно Шавкат Мирзиёев летал в Душанбе, где встречался с Эмомали Рахмоном, где они обсуждали целый комплекс экономических и военно-политических вопросов. Буквально в минувшую среду они снова созванивались уже по теме координации усилий в целях обеспечения безопасности в Центральной Азии в связи с захватом приграничных провинций Афганистана талибами.

Шавкат Мирзиёев (слева) и Эмомали Рахмон

Так вот, теперь Узбекистан явно против турецких военных поставок Киргизии и перевооружения ее армии и, тем более, возможного присутствия советников или контингентов «братушек» из солнечной Анатолии, так как это уже угрожает ему самому и тому же Таджикистану. То, что турецкие подразделения остаются в Кабуле и будут поддерживать северо-афганские группировки, ряд из которых участвовали в набегах 1998 и 1999 годов на бывшие советские среднеазиатские республики, явно также не вызывает энтузиазма у Ташкента.

Анкара вообще договорилась до того, что будет создавать на севере Афганистана «Южный Туркестан», что создает угрозу того, что персоязычный Таджикистан окажется в тисках с двух сторон. Поэтому Узбекистан будет делать всё, чтобы не допустить превращения Киргизии в плацдарм турецкой экспансии в регионе, где он сам собирается главенствовать и править в среднесрочной перспективе.

Может оно и хорошо, так как лучше иметь отношение с одной дружественной державой, которая будет контролировать и управлять всей Центральной Азией, чем с пятью правящими элитами, проводящими «многовекторную» политику, означающую пресмыкательство перед Западом. В условиях глобального противостояния тыл должен быть крепким, а двурушническая позиция «союзников» уже никого не устраивает. Поэтому именно Узбекистан становится для России сейчас единственным надежным и крепким партнером в регионе и объективным союзником, с которым нужно развивать отношения и выдвигать их вперед.