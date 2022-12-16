Провал украинской ПВО: новый удар погружает страну во тьму. Предварительные итоги

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На Украине продолжают усугубляться проблемы в энергетике, вызванные утренним ракетным ударом ВС РФ.

Так, представитель командования Воздушных сил ВСУ Игнат сообщил, что по Украине было выпущено порядка 72 ракет.

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«Перед каждым выключением Украины у России заканчиваются ракеты. Но в день ударов они волшебным образом снова появляются, после чего на Украине ждут включения света, чтобы написать о том, что уж в следующий раз они точно закончатся. Аккурат перед следующей волной ударов», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

Он обращает внимание на показатели работы украинской ПВО

«На Украине заявляют, что было запущено 72 ракеты. Местные гауляйтеры уже сообщили, что по Запорожью было 15 прилетов, а по Харькову 10. Итого, только в Запорожье и Харькове из 72 ракет прилетело 25. И это не считая прилетов в других областях и городах, где также были поражены различные объекты инфраструктуры», – добавляет эксперт.

Пока сложно нарисовать полную картину, но местные власти в ряде регионов подтверждают прилеты. Так, о попадании в объект инфраструктуры сообщил мэр Коростеня в Житомирской области, объясняя отключения света.

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что по области выпущено 10 ракет, которые повредили объекты критической инфраструктуры. Практически полностью нет света в Харькове, остановилось метро, по области – перебои.

Не работает метрополитен в украинской столице и Днепропетровске.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что в стране повреждены энергообъекты на востоке и юге.

«Возможно падение объемов генерации. Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно – энергетики будут восстанавливать энергоснабжение», – заявил Галущенко.

Зафиксировано попадание в жилой дом, в частности в Кривом Роге, где в результате неудачной работы ПВО Украины погибли минимум два человека, а пятеро, включая двоих детей, получили ранения.

На данный момент, по сообщениям с мест, полностью обесточены Херсон, Харьков, Кременчуг, Кировоград и Черкассы. В Одесской, Сумской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях экстренные отключения света.

В ряде городов Запорожье, Киев, Сумы – начались перебои с отоплением и водоснабжением.

Кроме того, в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и оккупированной ВСУ части ДНР обесточены железнодорожные участки.

При этом украинцев призывают не выходить из убежищ, поскольку, как информируют Воздушные силы ВСУ, в небе Белоруссии «сейчас находятся 4 Су-30, 1 МиГ-31К и 1 А-50».