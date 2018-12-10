Провалилась очередная попытка сорвать строительство «Северного потока-2»

10.12.2018, Москва, Олег Кравцов

Новые требования Соединенных Штатов и некоторых европейских стран прекратить реализацию газопровода “Северный поток-2” после инцидента в Керченском проливе никак не повлияли на ход строительства.

Об этом «Известиям» рассказали в компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за проект.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Проект продвигается в соответствии с расписанием. На конец ноября 2018 года заложено более 300 км труб. Будучи компанией, ответственной за прокладку газопровода, мы не комментируем политические споры и дебаты”, – уточнил официальный представитель оператора проекта Йенс Мюллер.

При этом в Госдепартаменте США заявили, что газопровод в обход Украины осложнит «сдерживание российской военной агрессии».

В то же время зампредседателя комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Яромир Кохличек полагает, что СП-2 скорее укрепит энергобезопасность ЕС, нежели подорвет ее.

“Поставки газа через территорию Украины создают определенный риск для нашей энергобезопасности. Здесь нужно руководствоваться прежде всего экономическими интересами. Европа не должна оглядываться на указания из Вашингтона. Дональд Трамп действует в своих интересах, желая поставлять на европейский континент американский сланцевый газ. Что касается транзита, то пока на украинской территории идет конфликт, в должной мере заниматься модернизацией газотранспортной системы не выйдет. Украина сейчас не на 100% надежный партнер, а проект «Северный поток – 2» позволяет нивелировать ненужные риски”, – убежден евродепутат.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, влиятельная киевская газета “Зеркало недели” признала, что война против «Северного потока-2» проиграна.

Читайте также: Эрдоган и Меркель облапошили Порошенко.