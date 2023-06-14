Провалившаяся попытка обойти санкции – в Москве объяснили суть зерновой сделки

Владимир Гладков .  
14.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 549
 
Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Многим бойцам на передовой крайне неприятно осознавать, что за их спинами совершаются такие позорные договорённости с врагом, как зерновая сделка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многим бойцам на передовой крайне неприятно осознавать, что за их спинами совершаются такие позорные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Приезжая на фронт, не всегда журналист задаёт вопросы. Очень часто вопросы задают ему как выходцу из «большого мира», который по определению лучше информирован.

И с октября бойцы и офицеры на передке стали спрашивать меня про зерновую сделку, что это такое. Для них это был сильнейший триггер и раздражитель», – сказал Стешин.

Он подчеркнул, что вся эта сделка была неудачной попыткой Москвы обойти наложенные Западом санкции.

«Вчера [на встрече с Владимиром Путиным] я понял суть зерновой сделки. Это наша попытка объехать западные санкции.

Сделка – это сложнейшая система сдержек и противовесов, как говорили при Ельцине. И самых разных интересов самых разных сторон, из которой по итогу мы должны были получить своё, как образец византийской дипломатии.

Но против нас играют такие хитрые шакалы, что да, у нас она не получилась», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть