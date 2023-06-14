Провалившаяся попытка обойти санкции – в Москве объяснили суть зерновой сделки

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Многим бойцам на передовой крайне неприятно осознавать, что за их спинами совершаются такие позорные договорённости с врагом, как зерновая сделка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приезжая на фронт, не всегда журналист задаёт вопросы. Очень часто вопросы задают ему как выходцу из «большого мира», который по определению лучше информирован. И с октября бойцы и офицеры на передке стали спрашивать меня про зерновую сделку, что это такое. Для них это был сильнейший триггер и раздражитель», – сказал Стешин.

Он подчеркнул, что вся эта сделка была неудачной попыткой Москвы обойти наложенные Западом санкции.

«Вчера [на встрече с Владимиром Путиным] я понял суть зерновой сделки. Это наша попытка объехать западные санкции. Сделка – это сложнейшая система сдержек и противовесов, как говорили при Ельцине. И самых разных интересов самых разных сторон, из которой по итогу мы должны были получить своё, как образец византийской дипломатии. Но против нас играют такие хитрые шакалы, что да, у нас она не получилась», – добавил военкор.