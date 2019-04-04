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04.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Провалившись на выборах, ставленник Ахметова обрушился на США за нежелание воевать с РФ

США и Англия на стали воевать с РФ за Крым, потому что видят Украину только в качестве буферной зоны, разделяющей три центра силы – Европу, Россию и Турцию.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» сообщил депутат Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Штаты, которые сегодня командуют нашей страной, и Великобритания не повоевали за украинский Крым, имею на это подписанный Будапештский меморандум. Потому что никто не готов за нашу страну начинать Третью мировую войну. Из нас делают буферную зону между Европой и Россией. Исторически, географически, геополитически мы находимся между тремя центрами влияния: с одной стороны – Запад, Европа и США, с другой стороны – Российская федерация и её союзники, а на юге ещё Турция и исламские страны», – сказал он.

Примечательно, что в ходе избирательной кампании Вилкул предложил позвать в Донбасс американцев. В итоге он набрал чуть более 4%, тогда как играющий с ним на одном электоральном поле Юрий Бойко – почти 13%

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