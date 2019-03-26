Провальный митинг русофобов – белорусские нацики наложили в штаны

26.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Белорусские оппозиционеры и националисты анонсировали шествие в честь 101-й годовщины БНР, но испугались полиции и не явились.

Об этом заявило финансируемое Госдепом США «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 марта на Октябрьской площади Минска политики и общественные лидеры планируют собраться, чтобы отметить 101 годовщину независимости БНР. Они хотят пройти проспектом до улицы Володарского, чтобы возложить цветы к месту, где была провозглашена независимость БНР», – говорится в сообщении.

Однако на мероприятие практически никто не пришёл – ни участники, ни организаторы. На площади, кроме случайных прохожих, было только несколько случайных националистов и десяток ждущих сенсации журналистов.

Из лидеров правых движений Белоруссии появились только сопредседатель оргкомитета Белорусской христианской партии Виталий Рымашевский и лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов, которые, демонстративно размахивая националистической символикой, заявили, что никакой акции не будет.

«Добрый день, поздравляем всех с праздником. Мы вот идём к памятному знаку возложить цветы. Мы сегодня не призываем к несанкционированным мероприятиям. Дмитрий Дашкевич сидит, и не надо, чтобы этот праздник становился грустным для наших родных и близких.

А мы поздравим граждан с Днём воли. Вот флажки, которые остались ещё с предыдущей акции, некоторые я подарю людям. И красно-белыми цветами почтим память отцов-основателей Белорусской народной республики», – сказал Рымашевский.

В свою очередь, Николай Козлов традиционно обругал «жестокие» белорусские правоохранительные органы и призвал всех устраивать индивидуальные акции.

«Мы говорили, что придём и пришли. Но вы видите, насколько здесь концентрируются силовики, и мы не будем призывать, чтобы приходили и их задерживали. По Дмитрию Дашкевичу мы видим, что они уже не останавливаются, им не важно, праздник это или нет – они выполняют свою карательную функцию.

Я думаю, что все должны прийти и возложить цветы, если у них есть такая возможность и они считают это важным, но какое-то массовое мероприятие мы организовывать не будем», – добавил Козлов.

Также Рымашевский отметил, что по задержанному накануне националисту Дмитрию Дашкевичу никакой информации не известно.

«Вот нас уже пришли задерживать, мы пойдём», – добавил он.

После чего оба оппозиционера уехали с подошедшими сотрудниками МВД. В ходе мероприятия белорусскими правоохранителями были задержаны ещё несколько националистов.

Напомним, накануне в Минске белорусские националисты провели русофобский митинг, в ходе которого требовали порвать отношения с Россией и «взять курс» на Запад.