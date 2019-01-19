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19.01.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Боевики ИГИЛ обучают методам террористической войны своих коллег из ВСУ

Террористы запрещённой в России организации ИГИЛ, находясь в составе украинских вооружённых формирований, обучают военнослужащих ВСУ тактике применения ударных БПЛА.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не раз заявляли о том, что в рядах украинских вооружённых формирований воюют их коллеги из террористической организации ИГИЛ, имеющие огромный опыт применения ударных беспилотников против правительственных сил и мирного населения в Сирии. Своим опытом международные террористы охотно делятся со своими братьями по оружию – военнослужащими ВСУ», – рассказал Басурин.

Он также отметил, что присутствие выходцев из ИГИЛ подтверждают и западные СМИ, которые тяжело обвинить в распространении, как говорят на Украине, «пропаганды Кремля».

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявлял, что ВСУ применяют опробованную террористической организацией ИГИЛ практику использования беспилотников для сбрасывания бомб на позиции защитников республик Донбасса и жилища мирных жителей.

Кроме того, западная газета «Times» также публиковала информацию, что чеченские боевики, проходившие подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Ирака и Сирии, воюют против республик Донбасса на стороне Украины.

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