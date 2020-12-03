«Проверяют своих щенков». Британия подбирается все ближе к Крыму

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Военный атташе Посольства Великобритании и Северной Ирландии на Украине Тим Вудс посетил Херсонскую область и обсудил с руководством региона «вопросы обороны».

Об этом говорится в сообщении Херсонской облгосадминистрации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тим Вудс «заинтересовался опытом Херсонщины в проведении учений подразделений территориальной обороны и противодействия дезинформации в медиапространстве».

В свою очередь, замглавы Херсонской области Дмитрий Бутрий вспомнил, как осенью этого года украинские и британские военные учились вести боевые действия в условиях города и лесостепи.

По мнению бывшего депутата Верховной рады от Херсонской области Алексея Журавко, своим визитом британский военный атташе проинспектировал своих подчинённых на юге Украины, чтобы проверить их готовность к любым действиям в отношении России в целом и Крыма в частности.

«Проверяют своих подчиненных, насколько они готовы к каким-либо действиям, а также смотрят руководство области – какие они, на что тоже способны. Надо сказать, что недалеко от Херсона находится и сам Очаков, где находится военно-морская база. Одним словом, обхаживают юг и проверяют, какая боевая способность, какие настроения, какие чиновники, к чему они готовы.

Плюс, обговаривают стратегические вопросы – мы знаем, что над Черным морем часто летают стратегические разведчики и так далее. Поэтому приехали своих щенят проверить – способны ли они кусаться или нет.

Это также показывает прямое влияние кураторов на Украину. Это США, Великобритания и их сателлиты. Поэтому этот визит еще раз доказывает, что Украина находится под полным внешним управлением. Мало того, это предвестник того, что Украина будет агрессивно настроена против России, в частности Крыма, Донбасса. Это все плохо закончится», – заявил Журавко.

Напомним, недавно Украина провела учения «по отражению морского десанта» в Херсонской области, граничащей с Крымом.