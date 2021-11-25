Провокация или неадекватность? Почему Молдова решила подразнить «Газпром»

Не исключено, что власти Молдовы сознательно пошли на провокацию, просрочив платеж за поставку российского газа, чтобы создать проблемы Москве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

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«Безусловно, Кишинев заплатит за просрочку. Сложно говорить, в каком объеме. Но удивляет другое. Власти республики и менеджмент молдавской газовой компании то ли специально идут на провокацию, зная о том, что в данный момент в Европе идет процесс сертификиции газопровода «Северный поток – 2», да к тому же во время отопительного сезона бушует энергетический кризис, то ли действительно не понимают, что за всё надо платить. Это больше похоже на безумие, — сказала Косарева «Известиям»

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», «Газпром» в виде исключения решил не прекращать поставки газа, решив дождаться платежа в пятницу.

Как отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, сгодня «Газпром» испытывает беспрецедентное давление,

«На него пытаются повесить всех собак за разразившийся в Европе газовый кризис, хотя к этому кризису привела именно политика ЕС, а не действия российской компании. К тому же на повестке дня — сертификация проекта «Северный поток – 2». Поэтому для компании очень важно избегать новых конфликтных ситуаций, даже если в их рамках она на 100% права. Поэтому Кишинев и получил очередную отсрочку, российская сторона дает ему еще один шанс, прежде чем закрутить вентиль», – считает аналитик.

А по мнению заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ультиматум остановить поставки без оплаты изначально был способом подтолкнуть молдавские власти к более активной работе по выполнению обязательств.

«Угроза была реальная, потому что некоторые партнеры по-другому не понимают. И, к сожалению, нынешние молдавские власти не блеснули адекватностью в ходе переговоров о продлении договора, довели дело до покупки газа в октябре по экстренному соглашению по рыночной цене, а потом еще докупали газ у европейских трейдеров по ценам выше $1 тыс. за тысячу кубометров», – резюмировал Гривач.