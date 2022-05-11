«Провокация на 9 мая состоялась с отмашки польских властей» – посол РФ в Варшаве

11.05.2022  22:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, Украина
Новости Украины

Польские правоохранительные органы не могли не знать о готовящейся провокации 9 мая, когда облили искусственной кровью российского дипломата. Указание не вмешиваться шло от властей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил сам потерпевший участник инцидента, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские правоохранительные органы не могли не знать о готовящейся провокации 9 мая, когда облили...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я очень высокого мнения о профессионализме польских служб охраны и общественного порядка, и поскольку эти протесты явно готовились не спонтанно, а в течение длительного времени, тщательно, я не думаю, что это могло происходить вне поля зрения польских правоохранительных органов. Если они это допустили, было указание не препятствовать или было указание прямо противоположное.

Потом выяснилось, что полиция-то там была, только она в засаде сидела, пока мы были вынуждены развернуться и направиться на выход, тогда они принялись, как  потом сказал министр внутренних дел – обеспечивать наш безопасный отъезд»,– рассказал Андреев.

«Чего добивались то? Хотели просто попугать? Зачем? По результату получилась полная компрометация польских властей, выставленных, как людей, которые не понимают, не придерживаются цивилизованных норм, и по общему впечатлению, это просто удар по имиджу страны и властей», – добавил российский посол.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть