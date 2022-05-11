«Провокация на 9 мая состоялась с отмашки польских властей» – посол РФ в Варшаве

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Новости Украины

Польские правоохранительные органы не могли не знать о готовящейся провокации 9 мая, когда облили искусственной кровью российского дипломата. Указание не вмешиваться шло от властей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил сам потерпевший участник инцидента, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень высокого мнения о профессионализме польских служб охраны и общественного порядка, и поскольку эти протесты явно готовились не спонтанно, а в течение длительного времени, тщательно, я не думаю, что это могло происходить вне поля зрения польских правоохранительных органов. Если они это допустили, было указание не препятствовать или было указание прямо противоположное. Потом выяснилось, что полиция-то там была, только она в засаде сидела, пока мы были вынуждены развернуться и направиться на выход, тогда они принялись, как потом сказал министр внутренних дел – обеспечивать наш безопасный отъезд»,– рассказал Андреев.

«Чего добивались то? Хотели просто попугать? Зачем? По результату получилась полная компрометация польских властей, выставленных, как людей, которые не понимают, не придерживаются цивилизованных норм, и по общему впечатлению, это просто удар по имиджу страны и властей», – добавил российский посол.