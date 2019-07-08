Провокация на центральном канале запускает в Грузии необратимые процессы – Канделаки

08.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили скоро лишится подконтрольного ему телеканала «Рустави-2», поэтому оскорбление в прямом эфире президента России Владимира Путина и его родных стало прощальной выходкой грузинско-украинского провокатора.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила журналист и телеведущая Тина Канделаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Кто является заказчиком всех этих провокаций? Безусловно, один человек – Михаил Саакашвили. Он политический преступник, который, даже не находясь на территории Грузии, продолжает разваливать Грузию.

Делает он это с 2008 года. 20 июня инцидент, произошедший в парламенте, безусловно, послужил очередной точкой невозврата. Власти Грузии прореагировали мягко, что у радикалов вызвало ощущение безнаказанности, поэтому они пошли на следующие радикальные шаги.

Почему эти шаги столь радикальны? Потому что 18 июля в Страсбурге этот канал должны забрать у его бенефициара Саакашвили и отдать его законному владельцу, и на этом вся антироссийская пропаганда на этом канале закончится.

Поэтому, так как Саакашвили понимает, что осталось буквально несколько дней, он пошел на преступление, на абсолютно неприемлемое поведение, потому что оскорбление президента России в эфире федерального канала, оскорбление его родителей, я считаю не просто хулиганством, я считаю политическим хулиганством, которое способно вызвать необратимые процессы в той же Грузии, и вчера это было очевидно, потому что на стихийный митинг пришли люди, люди были в ужасе, операторы «Рустави-2» отказались работать на этом канале.

Слава Богу, этот митинг закончился мирно, но, как вы понимаете, Грузия в этом смысле в шаге от столкновения между националами и людьми, которые хотят мира в Грузии, стабилизации отношений, хотят жить и работать, хотят, чтобы Саакашвили навсегда утонул в Бермудском треугольнике истории», – резюмировала Канделаки.