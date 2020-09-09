09.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Провокация не удалась: Три ВСУшника подорвались на собственных боеприпасах


Несмотря на подписанное перемирие, украинские военнослужащие в зоне «ООС» продолжают организовывать провокации, но из-за неумелого обращения с боеприпасами сами становятся жертвами своих действий.

Об этом сообщили в экстренном заявлении НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нами зафиксирован взрыв на позициях 46-го батальона 54-й омбр в районе населённом пункте Васильевка. По предварительным данным, два боевика получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на мине ПМН-2 при ее установке.

Кроме того, по имеющейся у нас информации, боевики того же батальона пытались оборудовать БпЛА выстрелом ВОГ. В результате неумелых действий произошел взрыв на позициях в районе населённого пункта Гнутово. По предварительным данным увечья получил один боевик», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в НМ ДНР сообщали, что несмотря на подписанное перемирие, украинские военнослужащие продолжают обстреливать территорию ДНР, в том числе с применением артиллерии.

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