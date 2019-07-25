Провокация СБУ в порту Измаила была одобрена Зеленским – эксперт

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Захват украинскими силовиками российского танкера «NEYMA» в порту Измаила Одесской области был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же, СБУшники не могли пойти на такой шаг, не согласовав, смею вас заверить, не с Волкером, а с президентом Украины. Конечно же, однозначно он в курсе того, что происходит, однозначно», – отметил историк.

При этом он отметил, что Россия имеет право досматривать любые суда в своих территориальных водах, однако в случае досмотра украинских кораблей любая задержка превратилась бы в истерику на весь мир.

«В рамках международного права Россия имеет право досматривать в своих территориальных водах любые корабли под любым флагом, которые заходят туда. Как только там на 2-3 часа задерживают украинские суда для досмотра, вы поднимаете шум на весь мир. А вы захватываете российские корабли как пиратское государство, какое тут международное право?», – недоумевает Корнилов.

Эксперт также пожурил МИД России за то, что российские суда не предупредили о необходимости избегать заходов в украинские порты в связи с высокими рисками.

«Другое дело, на кой чёрт этот танкер полез в Измаил. После того, что случилось с «Механиком Погодиным», конечно, и МИД России должен предупредить российские все суда, как граждан предупреждают: «Не езжайте в ту страну, где военный конфликт, где что-то», – постоянно МИД предупреждает», – добавил эксперт.

Кроме того, политолог и телеведущий Сергей Михеев высказал мнение, что имела место умышленная провокация, так как украинская сторона давала добро на проход танкера, а значит – знала, что это за судно.

«Скорее всего, это умышленная провокация, Зеленский – не Зеленский. На самом деле, этот корабль не упал с воздуха. Он, перед тем как зайти в порт, запрашивает разрешение. Это означает, что раз его украинская сторона впустила, она знала, что это за корабль, она готовила высадку своих силовиков, она готовила эти все вещи. Такие ситуации готовятся заранее», – подчеркнул он.

Телеведущий добавил, что президенту Зеленскому стоило бы обратить внимание на то, что происходит в его стране, а не лезть куда не следует.

«Зеленскому больше нечем заняться в его стране? Он обещал принести мир Украине, он говорил: «Мир будет на Донбассе». Смотрите, эта война, которая на Донбассе, распространилась на всю остальную территорию вашей страны. Вот об этом надо думать, а не говорить о том, что: «СБУ имело право». Это реальная политика», – добавил Михеев.

Политолог Араик Степанян также отметил, что украинская политика никогда не поддаётся логике, но данный случай показывает желание новой украинской «элиты» поговорить с Россией с позиции силы.

«В Украине всё происходит алогично, не надо там искать никакой логики. Вот пришли птенцы, вылупились из политической скорлупы и чувствуют себя орлами. И сразу что делать? «Надо в переговорах с Россией поговорить с позиции силы. Что нужно? Захватить какой-нибудь корабль, вот захватим корабль и будем в выигрыше во время переговоров с Путиным», – резюмировал Степанян.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», моряки задержанного в Измаиле российского танкера возвращаются домой, однако само судно остаётся на Украине.