Проворовавшуюся бригаду ВСУ выводят из зоны боевых действий на Донбассе

02.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинское военно-политическое руководство приняло решение о выводе 25-й бригады ВСУ из зоны «ООС» в связи с процветающим в её рядах массовым воровством.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, так называемая Операция объединённых сил уже давно стала просто источником сверхдохода для украинских командиров.

«На минувшей неделе вследствие многочисленных случаев хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи, в подразделениях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ командующим дестантно-штурмовыми войсками Украины генерал-лейтенантом Михаилом Забродским было принято решение о срочном выводе соединения из зоны «ООС», – рассказал Осадчий.

Он добавил, что, по информации от доверенного источника в штабе ДШВ, по прибытию соединения в пункт постоянной дислокации планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения.

«Также жертвой собственной жадности стал командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Войченко и заместитель командира бригады по вооружению подполковник Щербина, в отношении которых проводится разбирательство по факту пропажи 12 приборов ночного видения производства США, полученных в рамках иностранной военной помощи. Не исключено, что 14-я бригада станет следующей в очереди на выход из зоны карательной операции», – предположил представитель оборонного ведомства.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в 25-й, 14-й и ряде других украинских бригад, находящихся в зоне проведения «ООС», проводится проверка наличия дорогостоящих приборов, поставленных в ВСУ американскими партнёрами.