Прозападная партия не смогла взять реванш в Болгарии

Молодая центристская партия «Продолжаем перемены» лидирует на выборах в Болгарии, обойдя прозападную партию «Граждане за европейский выбор Болгарии» (ГЕРБ).

При этом действующий президент страны Румен Радев уверенно обошел кандидата от «ГЕРБ» Анастаса Герджикова.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», по последним данным ЦИК Болгарии партия «Продолжаем перемены», возглавляемая экс-министрами экономики и финансов Кириллом Петковым и Асеном Василевым, набрала 25.97% (275 тысяч 320 голосов избирателей). При этом жаждавшая реванша, потерявшая власть в апреле этого года прозападная партия ГЕРБ, против коррупционного режима которой весь 2020 год проходили уличные протесты в стране, выступившая в коалиции с Союзом демократических сил (СДС), набрала лишь 21.42% (227 тысяч 101 голосов).

На третьей позиции идет «Движения за права и свободы» (ДПС) – 13.79% (146 тысяч 153 голосов), за ними «Есть такой народ» (ИТН) – 10,8% (106 тысяч 836 голосов), Болгарская социалистическая партия – 9.99% (105 тысяч 866 голосов), «Демократическая Болгария» – 6.11% (64 тысячи 776 голосов).

Кирилл Петков и Асен Василев.

Новые выборы стали очередным провалом болгарским националистов, чья реваншистская, антироссийская, антисоветская и антимакедонская риторика откровенно надоела избирателю. И если партия умеренных националистов «Возрождение» по всей видимости пройдет в Народное собрание, получив 5.19% (55 тысяч 026 голосов), то претенциозное ВМРО БНД, чей скандальный лидер Красимир Каракачанов занимал пост министра обороны в прозападном правительстве лидера ГЕРБ-а Бойко Борисова, получило лишь 0.96% (10 тысяч 224 голоса) и в парламент не войдет.

Таким образом, у партии «Продолжаем перемены» есть все шансы сформировать новый кабинет, и, по мнению ряда экспертов, их партнерами с большой степенью вероятности могут стать «Демократическая Болгария» и «Есть такой народ», а также, с меньшей степенью вероятности – БСП. Сотрудничество с ГЕРБ-ом и СДС победители исключают.

«Наша работа будет не на базе политических линий, идеологий, право или лево, – заявлял в ходе предвыборного процесса Петков. – Мы хотим собрать всех порядочных людей, которые хотят, чтобы перемены продолжились…. Мы верим в правые инструменты для достижения левых целей. Это означает не повышать налоги, привлекать инвестиции, освободить бизнес от коррупции, чтобы достичь повышения доходов пенсионеров, повысить уровень здравоохранения и образования».

При этом лидеры партии-победителя заявили о готовности отбросить националистическую шелуху и урегулировать спорные вопросы с Северной Македонии, дабы не мешать соседям вступить в ЕС.

«Мы хотим нового подхода к решению проблемы между Софией и Скопье. 65 миллионов человек живyт на Балканаx, и когда у нас будет единый рынок, cвободная торговля, инфраструктура и мы cможем летать из Скопье в Софию за 40 минут, все бyдyт жить лучше. Балканизация и разделение в регионе не позволяют нам работать, на то, чтобы достигать больших и лучших целей», – заявил Петков.

При этом партию «Продолжаем перемены» многие называют американским проектом, считая, что Вашингтон подготовил эту силу взамен коррупционного ГЕРБ-а, провоцировавшего возмущения народа Болгарии. В любом случае при правительстве Петкова, имеющего гражданство Канады, и Василева разворота в сторону России ждать не стоит, но, возможно, учитывая прагматические идеи новой политической силы, при них прекратятся провокации против советских памятников.

Действующий президент Болгарии Румен Радев, баллотирующийся на второй срок, набрал 48,55% голосов, в то время как его оппонент от ГЕРБ – Анастас Герджиков – только 21,02%. По болгарским законам, в случае если ни один из кандидатов не набрал 50%, следует второй тур, который пройдет в ближайшее воскресенье.