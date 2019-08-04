Сербская оппозиция «сцепилась» с послом России

04.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Публичную перепалку с послом России устроила Рада Трайкович, глава «Союза за Косово» – действующей в отторгнутом албанскими сепаратистами крае «дочерней» структуры прозападного оппозиционного «Союза за Сербию».

Причиной скандала стало недавнее высказывание Трайкович о том, что из-за недостаточной помощи России в свое время Сербия потеряла Косово. Кроме того, она назвала российский гуманитарный центр МЧС в Нише военной базой, «нарушающий нейтралитет».

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Русский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко ответил прозападной оппозиционерше.

«Спекуляции в отношении Российского гуманитарного центра являются безответственной глупостью. Работа центра по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Греции, Македонии и БиГ доказывает его значимость для целого региона. Двери центра всегда открыты – придите и своими глазами посмотрите.

Странно, как некоторые «политики», которые хотели бы оскорбить Россию, своим русофобскими заявлениями оскорбляют сами себя, показывая, с одной стороны, что ничего не знают и не хотят узнать, а с другой стороны – полное неуважение к своему народу.

А комментарии по поводу изгнания сербов из Приштины? Давайте, покажите смелость громко скажите правду, кто виноват в страдании сербского народа в КиМ», – написал дипломат.

На что Трайкович ответила ему: «Мы хорошо знаем, кто нас выгнал с КиМ, но мы знаем и то, кто нас от этого не защитил. (А в Приштину прибыл раньше террористов из ОАК)», – оппозиционерка подразумевала батальон российских ВДВ, которые заняли аэропорт Слатина в столице края в 1999 году.

Также она подвергла нападкам лично нового посла:

«Господин Харченко в Белграде меньше недели, а уже хочет дисциплинировать сербских политиков и оценивает, как представитель иностранного государства, кто в какой мере уважает свой народ. Если вы против свободы мысли и разных мнений, сомневаюсь, что вы можете помочь Сербии на ее европейском пути», – заявила Трайкович, продемонстрировав отношение сербской оппозиции к России.