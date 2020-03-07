Прозападные эксперты пророчат экономическую катастрофу Украины

07.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавняя отставка украинского правительства во главе Алексеем Гончаруком чревата тем, что новый премьер будет менее ориентированным на Запад.

Такие опасения высказывают прозападные эксперты, опрошенные киевским журналом «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увольнение Алексея Гончарука означает, что между реформами и Игорем Коломойским президент Владимир Зеленский выбирает Коломойского, окончательно переходя на темную сторону. Для экономики это может обернуться катастрофой в связи с потерей сотрудничества с Международным валютным фондом», – считает специалист по долговому рынку инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

В свою очередь замдиректора Евразийского центра в Атлантическом совете (США) Мелинда Хэринг признает, что у Гончарука были слабые места, но называет его «реальным реформатором».

«Я очень волнуюсь, что его преемник не будет настолько ориентирован на реформы, что он не будет настолько прозападным, каким был Гончарук. Увольнение Зеленским и его парламентом ключевых членов Кабмина, которых знает и которым доверяет Запад, подтверждает наши наихудшие страхи о том, что влиятельные олигархи стояли за восхождением Зеленского к власти все это время. Нас, наивных экспертов с Запада, вновь обыграли. А трагедия украинской политики повторяется: все знают, что нужно сделать в Украине в плане реформ, но никто их на самом деле не проводит», – опасается Хэринг.

Программный директор Международного центра частного предпринимательства Эрик Хонтц полагает, что Украина пошла на разрыв с МВФ.

«Зеленский показал, что ему не нужен МВФ. Может быть, по состоянию на сегодняшний день это действительно так. Но важные мосты и важные отношения не выстраиваются за один день. Увольнение Гончарука и [министра финансов] Оксаны Маркаровой уничтожат тот слой доверия, который был у правительства в мире. Увольнение Гончарука станет шагом назад в ревитализации Украины как сильного европейского государства», – сокрушается Хонтц.

Напомним, что 4 марта украинского правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку. Новый кабмин возглавил бывший менеджер олигарха Рината Ахметова Денис Шмыгаль, которого избрали под крики «Ганьба».