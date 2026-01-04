Прозападные молдаване хотят захватить руководство Приднестровья – «как Трамп»

Нападение США на Венесуэлу возбудило молдавского корреспондента немецкой Deutsche Welle и молдавского Jurnal TV Виталие Кэлугэряну.

В американской соцсети он призвал Молдову так же захватить руководство Приднестровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если так просто восстановить свободу людей (через захват Мадуро), почему Красносельский, Игнатьев и Гушан все еще в Приднестровье? Разве у нас нет вертолетов?», – написал Кэлугэряну.

Отповедь ему дал лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Не дай бог вот эта ересь, которую несет Виталик, кому-то в голову и вправду придет. Это человек, который не знает, не помнит или не хочет помнить 92-й год. Это люди опасные для общества и государства. Это как мартышка с гранатой, которая не знает, что делать с таким устройством.
Поэтому я очень надеюсь, что есть еще вменяемые люди рядом с Носатым (министр обороны Молдовы – ред.), которые понимают, что означает бред Виталика», — заявил Лунгу.

Между тем, в Приднестровье на праздники было неспокойно. Как сообщает «Комсомольская правда Молдова», 1 января в 21:15, военнослужащие российских войск, дислоцированные на складе боеприпасов в Колбасном, были подняты по боевой тревоге. Причиной стало обнаружение беспилотника, пролетающего над территорией склада, который был сбит.

