Прозападные СМИ замолчали государственную измену Порошенко

30.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские правоохранительные органы дискредитируют себя, «сливая» уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил автор ряда разоблачающих преступную деятельность Порошенко «пленок», экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик затронул скандальную тему обнародованных записей телефонных разговоров вице-президента США и Порошенко, который берет под козырек и выполняет любые, включая самые унизительные, требования американской стороны.

«Ситуация такова, что эти записи показывают, говорят то, что есть на самом деле. Какая реакция идет от Порошенко? «Это все российский сценарий, Андрей Деркач – выпускник службы КГБ» – обычная тема, как всегда, «рука Кремля» и тому подобное. У нас все сегодня журналисты, кто говорит плохо о Порошенко – это все «рука Кремля» и российский сценарий.

Медиа сегодня разделились на две части. После этих записей, а здесь, действительно идет измена родине, событие для журналистики очень важное, но медиа, которые сегодня управляются теми же демократами или «соросятами», они же нигде это не опубликовывают, везде стоит тишина. Буквально [небольшой] ряд оппозиционных каналов говорит об этом как о событии, которое неприемлемо для украинской политики. Все остальные молчат.

Сейчас будут придумывать, как обычно это делается, другие скандалы, чтобы это все увести куда-то. Для того, чтобы раскрутить это дело и показать, что творилось бескомпромиссное, коррупционное преступление, которое со стороны Порошенко и вице-президента США Байдена, для этого нужно подготовить и правоохранительные органы, в том числе и прессу подготовить, чтобы это вышло все на самый высокий уровень.

А то, что это происходит – смотрите, прошло две пресс-конференции, буквально об этом поговорили пару дней и после этого все стихло, то есть никакой реакции. Офис президента молчит, генеральный прокурор молчит. Генеральный прокурор сегодня готовит подозрения только такие для Порошенко, которые явно дальше не пойдут. Эти дела все сливаются, а правоохранительные органы будут просто-напросто подвергнуты критике и дискредитации», – заявил Онищенко.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нынешняя украинская власть изображает уголовное преследование Петра Порошенко, но для этого выбран ничтожный повод, а потому экс-президенту нечего опасаться.