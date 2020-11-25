Прозападный глава Северной Македонии приказал реабилитировать болгарских фашистов, союзников Гитлера

25.11.2020, Скопье, Алексей Топоров

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев сообщил о том, что в его стране двадцать мемориальных табличек со словами «болгарские фашистские оккупанты» были заменены на нейтральные.

Об этом македонский лидер отчитался болгарскому агентству BGNES, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет раздельной истории. У нас общая история. Гоце Делчев – революционер как для болгар, так и для македонцев, который боролся за свободу Македонии и региона Эдирне, – рассказал болгарским журналистам Зоран Заев. – Мы унаследовали время, которое не способствовало дружбе между нами. Югославия нас разделила.

Если мы не признаем ошибок истории, мы не сможем построить будущее… Болгария – это не фашизм, Болгария – наш друг… Если кто-то позволит себе очернить Болгарию пиар-публикациями, он понесет ответственность. Это не позволительно. Государство в этом не участвует».

Подобную угодливую позицию по отношению к Болгарии Заев занял после того, как София заблокировала переговоры по вступлению Северной Македонии в НАТО, требуя от нее отказаться от македонской идентичности.

Придя к власти в результате майдана, при поддержке запада и албанской диаспоры, и сметя лояльный Сербии и России национально-консервативный режим партии ВМРО-ДПНЕ, Заев уже раз прогнулся под Грецию, переименовав ради вступления в НАТО и в угоду Афинам Македонию в Северную Македонию.

«Глубинное государство осталось в ВМРО-ДПМНЕ, – выслуживался перед болгарами Заев. – Выполнение Соглашения с Болгарией будет законом. Северная Македония подтвердила свое доверие Болгарии в защите нашего неба.

Было сильное давление со стороны Турции и Италии. Но мы сказали: извините, наш первый сосед – Болгария, поэтому Греция и Болгария будут двумя странами, которые будут защищать наше небо (в рамках НАТО – ред.)…

Лично я подтверждаю нашу позицию полностью противодействовать разжиганию ненависти, которую необходимо немедленно прекратить. Активист ВМРО-ДПМНЕ, который сжег болгарский флаг, понесет ответственность».

Также македонский премьер заверил болгар, что в его стране по полной программе начали чистить неудобную для Софии историю.

«Мы уже заменили более 20 знаков в стране, где написано «Болгарский фашистский оккупант». Это не так – Болгария – это не фашизм, Болгария – наш друг. Когда-то вначале была администрация (так Заев теперь называет болгарскую фашистскую оккупационную администрацию в Вардарской Македонии, принадлежавшей расчлененной Третьим Рейхом и его союзниками Югославии – ред.).

После этого Болгария поднялась вместе с антифашистами, боролась за свободу, за демократию и, несомненно, была частью антифашистского фронта. Болгарские и македонские войска освободили территории – Крива Паланка, Куманово, Скопье…. И это хорошая часть нашей истории, которая делает нас ближе друг к другу».

Напомним, нынешние македонцы являются западной частью болгарского этноса, исторически оказавшейся вне болгарского государства. После Первой Балканской войны населенная болгарами территория Вардарской Македонии, освободившаяся от Османской империи, закрепилась за Сербией (Эгейская Македония была населена преимущественно греками и досталась Греции, Пиринская Македония – Болгарии), впоследствии – за Югославией, а духовно начала окормляться Сербской Православной Церковью.

Годы Второй мировой войны можно считать началом болгаро-«македонского» противостояния, когда пассионарная часть населения Вардарской Македонии, ранее симпатизировавшая Болгарии, перешла под знамена антифашистского сопротивления, в то время как официальная София стала союзницей Третьего Рейха.

Пришедшие к власти в Югославии в 1945 году коммунисты в пику Болгарии, оставшейся после конфликта Сталина и Тито в стане союзников СССР, только подхлестнули процесс формирования особой македонской идентичности.