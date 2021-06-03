Прозападный либерал-фрик разбил витрину и набросился на полицейских

03.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Скандальный лидер прозападной Либерально-демократической партии Сербии Чедомир Йованович заявил, что накануне вечером на него напали футбольные фанаты.

Чтобы якобы защититься от них политик швырнул стул в витрину магазина.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Йованович заявил, что нападение произошло возле его дома в Белграде, при этом в нем участвовали члены околофутбольного фанатского клуба «Гиены».

«Я бросил стул в витрину магазина, потому что они понимают только такой язык, – прокомментировал инцидент либерал-демократ. – И того факта, что проблема именно в этом стекле, а не в их жестокости, я не могу не заметить. Пусть не приходят сюда, если бы они не пришли, если бы они не напали на меня, ничего бы не было».

«Когда мой муж вернулся домой вчера вечером около девяти часов вечера, он вышел из машины и подвергся словесным нападениям со стороны нескольких молодых людей, которые следовали за ним, оскорбляли и угрожали ему, – подтвердила версию Йовановича его жена Елена. – На него напали физически, и он отреагировал».

В свою очередь адвокат лидера Либерально-демократической партии Александар Шчекич также заявил, что Йованович разбил окно ресторана быстрого питания «Пончо» потому что на него напали фанаты.

«Он возвращался с другом, и перед (баром) фанаты распевали фанатские песни. Он отреагировал ни них, как отреагировал, спросив их, почему вы ранее нападали меня, и его жена, услышав это, вызвала полицию, которая приехала, но поскольку действовала неадекватно, Йованович был сильно возмущен».

При этом очевидцы указывают на то, что политик уже был на взводе, ударив одну машину, а после еще и ударив машину полицейскую. Далее он сам спровоцировал группу молодых людей на конфликт, в ходе которого швырнул стул в витрину. После чего был задержан полицейскими.

Напомним, что ранее Йованович на волне появившейся в Европе параноидальной антироссийской истерии рассказывал, как сотрудники российского посольства пытались отравить его дочь синтетическим наркотиком.

В политику Чедомир Йованович пришел из студенческого протеста против режима Слободана Милошевича, став одним из его лидеров. И даже был переговорщиком во время штурма резиденции югославского лидера, уговорив того сдаться спецслужбам.

Он присоединился к захватившей власть в ходе первой в новейшей истории «цветной революции» прозападной Демократической партии. Из которой его впоследствии исключили за неформатное поведение, после чего он организовал собственную Либерально-демократическую партию Сербии, которая оставила память о себе разве что креативными роликами в виде рок-клипов.

В политике Чедомир Йованович поначалу вел себя как поп-звезда, устраивал скандальные акции и делал провокационные заявления, не стеснялся признаваться в том, что любит злоупотребить алкоголем и практикует кокаин и марихуану. После того, как «Чеда» задумал объявить войну криминальному Земунскому клану, его автомобиль подрывали, но сам он остался жив.

Эксцентричность привела Йовановича к подчеркнуто антисерсбкой позиции: он стал обвинять свой народ в выдуманном «геноциде» в Сребренице и открыто выступал за признание Косово независимым государством. Таким образом, он окончательно растерял свой электорат и даже задумал было совсем уйти из политики, сосредоточившись на помощи в ведении бизнеса своей жены – довольно состоятельной женщины.

В марте 2019 года стало известно, что «Чеда» стал советником псевдохорватского (не популярен в своей общине и был избран за счет голосов бошняков) члена Президиума БиГ Желько Комшича.

В последствии стал почетным гражданином Сараево – города, откуда с 1992 по 1995 годы были изгнаны 150 тысяч и убиты более трех тысяч сербов.

При этом новоиспеченный боснийский политик рассказывал, что «завязал с дурными пристрастиями» и, напротив, увлекся здоровым образом жизни и экстремальным спортом. При этом он не забывал давать «советы» президенту Сербии Александру Вучичу – уступить албанцам в Косово.