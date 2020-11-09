09.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Политика, Сербия, США
Просмотров:

Прозападный сербский олигарх обвинил Вучича в поддержке Трампа


Один из лидеров прозападной оппозиции, председатель Партии свободы и справедливости, олигарх Драган Джилас заявил, что поддержкой президента США Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич «поставил под угрозу государственные интересы и международное положение Сербии».

При этом политик считает, что сербский президент вмешивался в американскую избирательную кампанию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», прозападный оппозиционер устроил форменную истерику в соцсетях, заявив, что примером поддержки Вучичем Трампа можно назвать заключение Вашигтонских соглашений, а также публичный призыв к сербской диаспоре США голосовать за кандидата от республиканцев.

«Александр Вучич и Ивица Дачич были частью трамповской кампании. Трамп проиграл выборы. Байден – новый президент Америки. И что нам теперь делать?» – задался вопросом Джилас.

По мнению прозападного сербского оппозиционера, существует реальная опасность того, что Сербия понесет последствия, потому что ее президент, по его словам, «играл на все или ничего» из-за того, что «думал, что получит поддержку США делать в Сербии все, что он захочет в течение ближайших четырех лет».

Еще Джилас подверг критике «провластные» сербские СМИ, которые «напали на нового американского президента (Байдена) в самых ужасных выражениях утверждая, что тот украл результаты выборов».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть