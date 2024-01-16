«Прожжем коридор»: в России предупредили, чем чревата попытка заблокировать Калининград

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В Германии начали подготовку к войне с Россией. Эксперты предупреждают, что Россия ответит ядерным оружием.

В мире продолжают обсуждать статью немецкого таблоида Bild, опубликовавшего якобы разработанный в минобороны Германии сценарий грядущего вооруженного конфликта с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«В «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера», — пишет газета.

Отмечается, что уже в феврале 2024 года на Украине Россия начнет наступление, которое в первый месяц лета приведет к отступлению ВСУ.

«С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года», — утверждается в публикации.

Наиболее вероятным местом конфликта называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

«В принципе, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ», – прокомментировал публикацию представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

При этом он назвал Россию «угрозой безопасности», добавив, что результаты анализа ситуации отражаются на составлении планов, детали которых он не раскрыл.

В свою очередь руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что немецкое издание «откровенно врет».

«То, что Россия действительно планирует более серьёзные масштабные наступательные операции в зоне СВО, это факт. То, что Россия не отменяла цели специальной операции и наше движение будет только вперёд — тоже факт. То, что мы уже набрали практически полмиллиона добровольцев, это не секрет. А вот что является ложью, так это необходимость проведения у нас мобилизационных мероприятий. Наши политики и президент не раз заявляли, что новой мобилизации не будет. Она и не нужна сейчас. Мы делаем упор на технологии и уничтожении противника на дальних дистанциях высокоточным оружием – ракетами, беспилотниками. Все это сейчас производится промышленностью космическими темпами», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что вариант ведения боевых действий в Европе или вторжение в Прибалтику не имеют под собой никакого логического обоснования и смысла.

«Во-первых, это страны НАТО. Мы понимаем, что если будет прямой вооружённый конфликт между Россией и НАТО, нас он гарантированно приведёт к применению ядерного оружия. Об этом не единожды заявляли наши руководители. Немецкая газета опубликовала карты, указав зону досягаемости наших ракетных комплексов «Искандер» и «Кинжал» из Калининграда и Белоруссии. Если НАТО вдруг захочет спровоцировать конфликт и начнёт блокировать Калининград со всех сторон – с моря, земли, воздуха — то, конечно, Россия деблокирует этот регион вооружённым путём. Другой вопрос, что в ход пойдет уже совершенно другое оружие. И мы их об этом предупреждали», – подчеркнул аналитик.

По его словам, собрать и перебросить к российским границам боеспособную группировку в 300 тысяч человек НАТО, объединив контингенты входящих в альянс стран, может.

«Но вопрос в том, что уровень противостояния будет совершенно другой. Это уже будет не специальная военная операция, а полномасштабная война с применением совершенно другого вооружения и боеприпасов. Без тактического ядерного оружия уже гарантированно не обойдётся. Не просто так мы его разместили в Белоруссии. Это является нашим ответом на попытки блокирования Калининграда. Мы предупредили, что в случае необходимости просто прожжём себе коридор», – резюмировал Клинцевич.