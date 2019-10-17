17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Германия, Политика, Россия, Украина, Франция
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Прозрение Кравчука: РФ важнее для Германии и Франции, чем Украина

Берлин и Париж лишь на словах поддерживают Украину, а на деле продолжают сотрудничать с Российской Федерацией.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«В заявлениях Германия поддерживает Украину, однако строит «Северный поток — 2». Франция тоже заявляет о поддержке Украины, но после разговора с Владимиром Зеленским президент Франции звонит Владимиру Путину и подчеркивает: желательно, чтобы Россия стала членом G7. Они играют с Украиной как кот с мышкой. Практически Украина не является для них государством, в котором они очень заинтересованы, но они делают вид, что это так. И Путин этим пользуется», – сокрушается Кравчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Эммануэль Макрон отводит Украине роль «невнятного серого пятна».

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