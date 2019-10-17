Макрон отводит Украине роль «невнятного серого пятна»

17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Франции Эммануэль Макрон больше не позволяет себе независимый тон в общении с российским президентом Владимиром Путиным.

К такому выводу приходит журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сразу после выборов Эммануэль Макрон позволял себе независимый тон в общении с Путиным, то теперь он изменил тактику. «Украинский конфликт», «сепаратистские территории», «повстанцы с востока Украины» – вся эта милая русскому уху лексика применяется сполна. Никакой «войны», «России-агрессора» и других формулировок, которые могли бы раздразнить хозяина Кремля. Там, где французская пресса говорит про «оккупированные территории», французский лидер говорит «неконтролируемые», – сокрушается издание.

По мнению автора публикации, Украине не стоит спешить на встречу в «нормандском формате» в нынешних неблагоприятных для Киева условиях.

«Стенограмма беседы с Трампом вовсе не усиливает Зеленского во взаимоотношениях с Макроном и Меркель. Новая российская политика Макрона построена на противоречивом концепте «Европа от Лиссабона до Владивостока», где место Украины просматривается невнятным серым пятном», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Макрон заявил, что эпоха доминирования Запада на планете подходит к концу, и призвал искать взаимопонимание с Россией.

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