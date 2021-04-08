Прозрение майданщика: Надо идти на уступки ЛДНР

08.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина могла бы решить проблему Донбасса за одну неделю, пойдя на уступки, которые требуют ДНР и ЛНР и объяснив националистам, что так будет лучше. Вместо этого выбирается путь войны, который раз за разом приводит к очередной потере суверенитета.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский философ Сергей Дацюк, ранее активно поддерживавший майданщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любой точке мы можем ситуацию очень быстро выиграть. Вот вы берете некую основу, мыслящую группу, выезжаете на Донбасс. Так покажите ваших сегодняшних лидеров. Все претензии, при которых вы входите в состав Украины: раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, здесь такие, такие, такие условия – быстро сторговались, все.

Развернулись, в парламенте проголосовали, установили четкое размежевание, четкое разделение Конституции, четкая автономия без всякой федерализации. У нас же была автономия Крыма, сейчас будет автономия этих территорий. Заметьте, можно вообще без торгов пойти вообще на все их условия, просто на все, не обсуждая. Опишите условия, при которых вы входите в состав Украины и дальше мы продолжаем жить. Вот просто – ага, да, в парламенте – да, все. Ситуация решается за одну неделю.

Дальше продолжаем разговаривать с Путиным, потому что они тоже с Путиным непросто, но мы тогда их склоняем на свою сторону. Тогда можно воевать. Кто на это отважится? Надо, чтобы человек вышел, обладал авторитетом, объяснить этот ход всем, чтобы СМИ это все рассказали, почему это так. Да еще десятки есть выходов из этой ситуации, потому что заткнуть надо рот националистам и объяснить, что это нам выгодно.

А чтобы заткнуть рот, с ними надо говорить, и с ними надо говорить в мышлении на порядок выше, чем то, которое есть у них, показывая более сложный мир, чем они себе привыкли видеть, что мир устроен сложнее, чем национализм. Чтобы это показать, надо обладать таким мышлением. Может это сделать нынешний президент? Нет, не может. Поэтому у нас нет этого выхода, поэтому мы вынуждены будем воевать. И ситуация – вторгнется Путин, не вторгнется Путин на территорию – какое это имеет значение, мы мыслительно проигрываем.

Ну посмотрите, мы в состоянии войны и сейчас обсуждаем – а если война перейдет из этого состояния в это. И что это для нас поменяет? Да ничего это для нас не поменяет – мы как ту ситуацию не умели решать, так и эту ситуацию не умеем решать. Ничего это не изменит. Просто это ухудшит наше представление, заберет еще одни ресурсы у нас, что в общем-то тренд этого. А разве был непонятен?

Мы потеряли сначала суверенитет над Крымом, затем потеряли суверенитет над территорией условного Донбасса. Мы попытались отвоевать, но у нас на определенное время пошли на сговор, тайный, который предстоит расследовать, и это обязательно будет сделано. Пошли на сговор и потеряли суверенитет над Азовским морем, потом потеряли суверенитет в информационном пространстве, когда сюда зашел Медведчук. То есть у нас постоянно шла потеря суверенитета», – заявил Дацюк.