Прозрение украинского философа: Украина нарушила договор с Россией, поэтому получила войну

Украина сама нарушила договор с Россией, когда решила развернуться от нее и двигаться курсом в НАТО и ЕС.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший путч 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дацюка, Россия на протяжении 20 лет говорила о том, что это является нарушением и неприемлемо, а также может привести к войне, но ее не слышали.

«Задолго до войны я написал и объяснил, как устроено наше нарушение. Наше, Украиной, нарушение договора с Россией. Мы принимаем декларацию [о независимости и суверенитете], в которой указываем статус нейтральный и безблоковый. Затем заключаем в 96-м году с Россией договор, где, начиная с 5-й статьи, очень заковыристо сказано, что если сторона предпринимает действия, которые способны другой стороной быть восприняты как такие, которые против ее интересов, то немедленно начинаются переговоры, что это неприемлемо и так далее», – сказал эксперт.

«Что происходит? Начиная с 2004 года, мы меняем ориентацию с внеблоковой и нейтральной на НАТО и ЕС. Россия нам говорит: «Ребята, это нарушение договора. Мы говорим вам – нарушение». А Украина: «Да что такое, никакого нарушения, мы – независимая страна». Россия говорит: «Нарушение, услышьте нас. Мы не воспринимаем этого и попытаемся сделать все, чтобы этого не было». – «Да в чем дело, мы – независимая страна». Хорошо, вы – независимая, здорово, хорошо, можно так играть. Но только, ребята, чтобы игра была полноценной, вам надо было не уничтожать танковую промышленность, свою судостроительную, авиа. А, главное – не уничтожать свои ракеты, чтобы сейчас не сидеть в городах и не ожидать, что там прилетит или не прилетит, и не иметь возможности своими силами это все сбивать… Сделать так, чтобы это услышало большинство украинцев, не представляется возможным. Они просто не слышат, они не понимают, что это они нарушили договор: «Нет, это нарушила Россия, она – агрессор». Так она же перед этим вам десятки лет вдалбывала в ваши головы, что, ребята, так не делайте, потому что будет война». Нет, мы это не слышим, мы делаем вид, что этого никто не говорит. А потом, когда начинается война, оказывается, эта агрессия была неожиданной для всех. То есть, 20 лет вас предупреждали, что так будет, а война стала неожиданной», – заявил Дацюк.