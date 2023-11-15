Прозревший философ-майданщик: «Дело идет к бунту»

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Для установления мира украинский народ должен подняться против действующего политического режима, который узурпировал власть в стране.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, в частности путч, завершившийся свержением законного президента Украины в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас потихоньку зреет недовольство и бунт против всех этих неправомерных ограничений, которые у нас ввели. Речь не идёт о том, чтобы иметь свободы мирного времени, а о том, чтобы в ситуации проблем иметь возможность эти проблемы обсуждать хоть где-то. Чтобы в ситуации социальных и политических разногласий мы имели возможности эти разногласия разрешить хоть где-то», – сказал Дацюк.

Его поддержал ведущий, возмутившийся узурпацией власти.

«Закручивание гаек продолжается. Более того, складывается впечатление, что, если ситуация изменится и даже придёт в мирное время, в конце концов представители этой власти будут держаться как клещи. И ни о каких демократических выборах не может быть и речи», – отметил журналист.

Дацюк подчеркнул, что без свободы мир может не настать.

«Я не говорю о победе, потому что без свободы победа однозначно невозможна. Но даже мир допустим только в ситуации свободы. Если даже мы выходим на какие-то принудительные разговоры, не важно, с кем – это возможно только в состоянии свободы. Когда у нас есть представление о том, какой послевоенный мир, на что мы готовы», – считает философ.

«Национальный концепт всегда партикулярный. У национализма есть иллюзия, что он общ – ничего подобного. Националисты – это всегда корпорация, отделяющая себя от государства. И при этом декларирующая, что она действует в интересах государства, и проигрывающая каждую стратегическую империю. В этом и проблема», – подытожил Дацюк.