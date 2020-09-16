Прозревший Лукашенко объявил Украину форпостом политических провокаций

16.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на то, что Минск выступал в поддержку территориальной целостности Украины, Киев оказался в числе тех, кто планировал уничтожение Белоруссии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с политическим активом страны.

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По его словам, к нынешнему обострению ситуации в республике внешние силы готвились скрупулезно в течение последних 10 лет.

«На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», – сказал Лукашенко, слова которого приводит Белта.

Он говорит, что каждая из этих стран отрабатывала свою роль.

«Чехия – с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша – сначала как инкубатор медиаканалов («Белсат», «Нехта» и другие), а затем – как площадка для альтернативных органов в изгнании. «Литва, уязвленная темой БелАЭС, – как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – подчеркнул президент.

При этом он добавил, что имел место «сценарий по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим».

Напомним, что официально Минск не признал Крым российским, хотя при этом в ООН Белоруссия голосует против резолюций, в которых указывается на принадлежность полуострова Украине.