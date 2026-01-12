Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В том, что сегодня киевляне часами сидят без света, виновато руководство страны, отказавшееся подписывать мир с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога LbertyUA заявил бежавший из страны скандальный блогер-порохобот, в прошлом волонтер СБУшного стукаческого сайта «Миротворец» Мирослав Олешко.

Он напомнил, что диктатор Зеленский недавно грозил блэкаутом Москве.

«И кто сегодня в блэкауте, Москва или Киев? Нельзя и невозможно перекладывать вину с России. Я не перекладываю. Но большая ответственность и вина в том, что произошло этой ночью, лежит до сих пор на Владимире Зеленском, потому что киевляне сегодня бы не сидели без света зимой, не сидели бы без воды, если бы в 2019 году Зеленский в Париже не сорвал мирные переговоры с Путиным, а второй раз не сорвал мирные переговоры весной 2022 года», – сказал Олешко.

Он добавил, что те соглашения были намного более выгодны Украине, чем те, которые ей в итоге придется подписать.

«Сегодня бы всю ночь жители Киева, Львова просто спокойно бы спали в своих квартирах и домах. А не переживали о том, что их родные, их дети могут пострадать. А Зеленский от этого радуется», – негодует гость эфира.

Затронул он и тему сборов для украинской армии, считая, что гражданам этого делать не следует.