Prunk’em all: из эскорта в политические эксперты

01.07.2020Платон Беседин

Товарищ Алексей Столяров – известный также в не узких кругах, как пранкер Лексус – блестяще разыграл Викторию Боню (её род занятий не обозначаю). И о том, что вышло в итоге, стоит детально поразмышлять.

Гаджетизированный мир превратил нашу жизнь в матрицу. И в ней есть свои агенты Смиты, свои пастыри. Люди больше не опираются на плечи гигантов – нет, они предпочитают задницы так называемых лидеров общественного мнения. Но кто они, эти лидеры? Откуда берутся? Чего стоят на самом деле? Вот на эти вопросы и помогает ответить пранк Лексуса.

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Они дутые лидеры, пустышки, накачанные не только ботоксом и силиконом, но и ложной известностью. Телевидение делает из них звёзд лишь по одному принципу: «Кто вульгарнее, кто наглее – того в первый ряд». Такой фабрикой по производству пастырей для дур и дураков стал когда-то «Дом-2». Над ним посмеивались, но в итоге именно он наплодил фриков, чья цитируемость меж тем сегодня колоссальна. «Дом-2» – как отражение социально-культурного дна, не иначе.

И эти бройлерные куры из «Дома-2» комментируют всё что угодно – будь то отношения, семья, Родина или коронавирус. Лезут они, как мы увидели, и в вопросы Конституции. В частности, пранкер Лексус, представившись беглым бизнесменом и оппозиционером Евгением Чичваркиным, предложил Виктории Боне записать ролик, где она выступит против поправок в Конституции. А дальше начался сюр.

Боня обращение это реально записала – причём, согласно тексту, присланному ей пранкером Лексусом. Особенно порадовала фраза: «Больше всего огорчает, что очень много продажных блогеров присоединилось к этому всему». Ведь сама Боня запросила у «Чичваркина» 10 тысяч долларов для того, чтобы записать данное обращение, больше напоминающее эпос.

И тут можно посмеяться, можно возмутиться, но – что дальше? Мы видим печальную картину, когда за одно обращение продажные девицы, которым без разницы где удовлетворять клиента – что в обычном эскорте (та же Боня, кстати, охотно откликнулась на предложение «Чичваркина» попить на постельке вина), что в эскорте политическом, зарабатывают тысячи долларов за посты в социальных сетях и минутные обращения, хотя большая часть страны получает подобные суммы в лучшем случае за год. Это ведь вопрос не Бони, Чичваркина, а социальной справедливости как таковой. Где она? И стремимся ли мы к ней?

Пьяная Волочкова, приехавшая в Дивеево, невольно описала всеообщее положение, бросив полицейскому: «А вы кто вообще? Вы чмо последнее! Вы хотите скандала?! Да, они хотят этого. Потому что им платят по пять тысяч рублей в месяц, а я живу в доме роскошном». А ведь многие из нас позволяют им вести себя так. Но кто они?

Что касается Бони и подобных политических экспертов, то нам лишний раз показали, чего стоят эти «независимые, честные, оппозиционные» лидеры и полулидеры, которые не отличаются ни умом, ни сообразительностью. Но, стоит признать, они замечательно владеют искусством продаваться, сосать и хватать свой кусок пирога.

Поэтому, когда в очередной раз очередной «эксперт» расскажет вам, как жить надо и как жить нельзя – подумайте, сколько ему заплатили и откуда он в принципе вылез, из какого борделя. Ведь они зарабатывает деньги на вас, на вашем доверии. Будь то Навальный, сгоняющий детей под камеры и дубинки, или Боня, готовая наболтать что угодно – лишь бы тусоваться красиво.

Как пела когда-то группа «Кирпичи»: «Вау, он крут! И это не проверишь. Слушай блин – кому ты веришь?!».

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