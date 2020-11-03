«Прямо сейчас нас атакуют русские!» – представитель Зеленского

03.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Признание НАБУ неконституционным органом было выгодно России и выполнено по заказу России.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, целью этого признания было остановить «евроинтеграцию» Украины и отменить «ценности Майдана».

«Сегодня, прямо сейчас страна-агрессор, Российская Федерация осуществляет очередное наглое нападение на основы украинской государственности. Сегодня объектом их атаки стали основополагающие, фундаментальные ценности, которые граждане Украины отстаивали во время «революции достоинства». Это патриотизм и порядочность. Патриотизм стал объектом нападения Российской Федерации с целью разрушения основ украинской государственности.

О чем идет речь? Российская Федерация при помощи агентов своего влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в Конституционном суде Украины признание неконституционными базовых основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины. А именно антикоррупционных законов», – заявил Вениславский.

«ПолитНавигатор» сообщал, что Окружной административный суд Киева принял решение об отстранении от должности главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Ранее Конституционный суд Украины отменил указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Сытника главой НАБУ. Накануне вечером президент уговаривал свою некогда монолитную парламентскую фракцию «Слуга народа» проголосовать во вторник в Верховной раде за законопроект об увольнении неугодных судей КС. Однако произошел раскол. Часть депутатов наотрез отказалась голосовать за нарушение закона.