Зеленский попутал конституционные берега

03.11.2020, Киев, Александр Буров

На Украине продолжается обострение конституционного кризиса. Скандал разразился после того, как Конституционный суд замахнулся на «священную корову» — антикоррупционный закон, продиктованный Украине западными кураторами. С его помощью американское посольство рассчитывало контролировать киевскую элиту, запуская против неугодных уголовное преследование за враньё в декларациях. Однако судьи (закон угрожал и им) «внезапно» решили, что антикоррупционные нормы об электронных декларациях чиновников идут вразрез с 32 статьей Конституции Украины (защищающей граждан от вмешательства в их личную и семейную жизнь).

Однако любые попытки подшефной Украины ослабить удавку антикоррупционного кураторства пресекаются западными смотрящими на корню. Под Конституционный суд с дымовыми шашками оперативно выведена толпа с дымовыми шашками под лозунгами о недопустимости реванша и предательства идеалов Евромайдана. Владимир Зеленский пугает улицей, кровопролитием, смертью государства и предлагает пойти на нарушение закона – не выполнять решение суда, а его состав заменить на новый, более удобный. Ведь впереди – вердикты по другим важным для Запада вопросам, например, о продаже черноземов…

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В понедельник вечером президент уламывал свою некогда монолитную парламентскую фракцию «Слуга народа» проголосовать во вторник в Верховной раде за законопроект об увольнении неугодных судей КС. Однако произошел раскол. Часть депутатов наотрез отказалась голосовать за нарушение закона (в том числе и потому, что эти депутаты представляют группы олигархов вроде Игоря Коломойского, которые как раз и заинтересованы в ослаблении удавки Запада).

На момент, когда Зеленский покинул заседание фракции, этих голосов не было. Но не факт, что за ночь не проведут более доходчивую разъяснительную работу с сомневающимися депутатами

Вообще же, последние дни показали, что главной навязчивой идеей президентского лагеря становится политическая целесообразность. Гарант Конституции охотно закрывает глаза на такие «мелочи»: решение Конституционного суда обязательно к выполнению, его не могут отменить ни парламент, ни президент.

Интересно, как сам Зеленский оправдывает нарушение закона. После переговоров с депутатами он появился в эфире ток-шоу «Свобода слова». Зеленский сравнил нынешний конституционный кризис с коллизией времен майданного государственного переворота. Дескать, когда парламент после побега Януковича принимал решение об отстранении президента от власти, он тоже не руководствовался Конституцией — и правильно сделал. И это кто говорит?! Это говорит нам тот самый Владимир Александрович, который обещал: «Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам».

И вот всё происходит с точностью до наоборот: Зеленский нарушает закон, попирает Конституцию — и при этом принуждает судей КС уйти самим…

И вот еще какая показательная инициатива – в понедельник депутат от «Слуги народа» Галина Янченко зарегистрировала законопроект о лишении Конституционного суда бюджетного финансирования.

Янченко — не просто представитель майданной публики во фракции Зеленского. Она — пример той самой «говорящей зверушки», которая зовется «антикоррупционным активистом». То есть бенефициар создания всевозможных специальных неконституционных органов вроде НАПК, НАБУ, САП, которые расплодились по указке заграничных кураторов. Создавались они для пущей управляемости любой украинской власти, для удобства тотального контроля за ней со стороны западных «обкомов».

Президентская команда рассматривает три варианта выхода из конституционного кризиса: принятие закона о разгоне КС; добровольная отставка судей; улица выносит судей. То есть гарант Конституции не предлагает для выхода из конституционного кризиса ни одного конституционного варианта!

Почему так происходит?

Можно предположить, что реакция власти на решение КС об отмене электронного декларирования — это просто попытка остановить наступление неприятностей для команды Зеленского еще на дальних подступах…

Ведь не секрет, что оппозиция намерена была оспаривать в Конституционном суде и закон о земле, и дискриминационные языковые законы. Так, в мае этого года депутатами парламента дважды вносились в КС представления о признании неконституционным закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Сначала — представление от 48 нардепов (уполномоченными представителями были глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее соратник Сергей Власенко). Потом — представление от 53 парламентариев (уполномоченные представители — депутаты ОПЗЖ Василий Нимченко и Наталия Королевская).

Разумеется, «эффективные менеджеры» Зеленского понимали, что в марте 2020 года закон о земле принимался спешно, процедурных нарушений было очень много… И рассмотрение соответствующих представлений депутатов в Конституционном суде обещало президентской команде неприятные сюрпризы. Нужно ли дожидаться их? Или проще устроить неприятности самому Конституционному суду? А тут и возможность подвернулась…

Еще чуть-чуть — и власть могла оскандалиться. Но как нельзя кстати случился конституционный кризис, связанный с антикоррупционным законом. И уже судей КС пытаются представить в неприглядном виде. Вот, дескать, председатель КС Тупицкий в 2018 году купил землю в Крыму и не задекларировал ее. Об этом и Зеленский напомнил в «Свободе слова».

Но тут давайте проследим за руками. Александр Тупицкий купил землю до того, как стал председателем КСУ. Когда покупал землю, он был всего лишь судьей КС. Председателем Конституционного суда он стал при президенте Зеленском и при нынешнем парламенте, в сентябре 2019 года. Больше года ему никто не предъявлял претензий в коррупционных действиях или моральной нечистоплотности. А тут вдруг «Зоркий Сокол обнаружил, что четвертой стены не хватает»? Ну-ну.

Напомним также, что и у самого президента Зеленского были какие-то недосказанности при заполнении декларации, хотя и не такие крупные…

Другая линия — это пожелания западных кураторов. Украинскую власть моментально одернули: ваш драный КСУ посягнул на «сакральные» вещи — на специально подготовленные нами антикоррупционные органы. Зеленскому и компании популярно разъяснили языком рекламных слоганов: «Имидж (Конституция) — ничто, жажда (контролирующие инструменты внешнего управления, под личиной «антикоррупции» имплантированные в украинскую политическую систему) — всё!».

Народный депутат от ОПЗЖ, бывший судья Конституционного суда Василий Нимченко в эфире канала ZIK напомнил об отправной точке конституционного кризиса: «Опубличил всё господин Лещенко, воспитанник вашингтонского обкома и «птенец» Сороса…».

Сергей Лещенко действительно выступает «барабанщиком», который моментально должен отстучать за океан, как только кто-то посягает на «сакральную» антикоррупционную тему.

Самое смешное, что во время выступления Зеленского на «Свободе слова» в подтанцовке у него оказались… Кто? «Антикоррупционный активист» Виталий Шабунин, любимец Кристины Квин (временной поверенной в делах США). И Сергей Лещенко, любимец Украинской железной дороги (она ему платит бешеные деньги просто за то, что он есть).

Интересно девки пляшут?

Хотя еще нужно задуматься, кто там у кого на подтанцовке.

В понедельник Шабунин (читай Кристина Квин) подсказывал президенту альтернативные варианты, как избежать откровенно антиконституционного разгона Конституционного суда. Например, заставить Верховную Раду принять новый регламент для КС, чтоб тот не смог принять решение по закону о земле.

То есть Шабунин просчитывал варианты на случай, если КСУ оперативно возьмется за рассмотрение представления по закону о земле.

Но и власть не щелкала лицом. В этот день глава фракции «Слуга народа» с несколькими коллегами явился в КСУ пообщаться с председателем Александром Тупицким. Никакого решения по земле суд не принял.

В эфире «Свободы слова» Шабунин проанонсировал «антикоррупционную» акцию: в субботу к дому председателя Конституционного суда явится автомайдан.

Но главным телом, на котором держится и вся эта фигурная композиция, и общая картина антиконституционного безумия, выступил, конечно же, сам Владимир Зеленский.

Дело не только в том, что гарант Конституции спокойно и одобрительно выслушал сообщение о планах «активистов» автомайдана давить на главу КС. Дело в том, что президент окончательно потерял берега. Он «исполнял» в унисон с Шабуниным, намекая на способы воздействия на Тупицкого: «У него есть семья».

Накануне президент написал в колонке для «Financial Times»: «Это «суд кенгуру»…» В блоге Зеленский высказался о судьях КСУ: «Фамилии чертей вы прекрасно знаете». Проходит день, и в эфире «Свободы слова» Зеленский заявляет: «Я не знаю там ни одного судьи, кроме председателя, как я вам сказал».

То есть читатели блога Зеленского «прекрасно знают» всех судей КСУ, а сам президент не знает ни одного, кроме председателя?! Что мы здесь имеем? Психический разлад? Или за письменные выступления президента и за его гастроли по эфирам отвечают разные люди?

Скорее всего, прав Шарий, когда предполагает, что весь этот дешевый креатив последних дней готовит Зеленскому бывший журналист Михаил Подоляк. Чего стоит хотя бы гремучее и пафосное аудиопослание президента, которое прозвучало в понедельник в депутатском чате.

За всеми этими советами Подоляка и словами поддержки от Шабунина и Лещенко, президент, кажется, утратил способность слышать дельные рекомендации от серьезных структур. Например, Венецианская комиссия и GRECO (Группа государств против коррупции) говорят прямым текстом Зеленскому по поводу его законопроекта о «ничтожности» решения КСУ: попуститесь!

Одним из немногих конструктивных политических телодвижений понедельника было заявление в СБУ, написанное фракцией ОПЗЖ. Оппозиционеры потребовали от СБУ начать уголовное расследование действий президента, СНБОУ, Кабмина и НАПК за вмешательство в работу Конституционного суда

Ну, а самую смешную шутку на эту тему опубликовал Телеграмм-канал Темный Рыцарь: «Говорят, что за перезагрузку Конституционного Суда МВФ даёт кредит в 500 долларов 00 центов».

Шутки же Зеленского уже настолько утомили сограждан, что вызывают в лучшем случае раздражение. И наоборот, когда он говорит серьезно о сломленных им «традициях старой Украины — решать что-то под столами», о том, как «слуги» «становились командой в том же самом Трускавце», — это звучит очень смешно и жалко.