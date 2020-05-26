26.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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Псевдоцерковь наградила одиозных карателей


Так называемый митрополит ПЦУ Епифаний Думенко наградил медалью «За жертвенность и любовь к Украине» боевиков, принимавших участие в карательной операции против республик Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», среди награжденных – военнослужащие 503-й отдельной бригады морской пехоты, сформированной на базе 36-й отдельной бригады береговой обороны, располагавшейся ранее в Симферополе и расквартированной после выхода из Крыма в Мариуполе.

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Одна из награжденных – бывший боевик «Правого сектора» Елена Белозерская, заявлявшая о необходимости «разватнивания» населения Донбасса по аналогии с денацификацией.

В компании с ней медаль получил также сослуживец Белозерской Дмитрий Напрягло, сын которого воевал в составе националистического «Легиона «Свободы» и был ликвидирован снайпером в 2017 году.

Отметим, что медаль «За жертвенность и любовь к Украине» была учреждена в 2015 году и раньше вручалась раскольниками из «киевского патриархата». Основанием для награждения записаны (цитата) «активная гражданская позиция, героизм, самопожертвование во время Революции Достоинства, в защите Украины на Донбассе и в Крыму, а также за волонтерскую помощь Вооруженным силам, Национальной гвардии, добровольческим батальонам и другим военным формированиям Украины».

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