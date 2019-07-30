Псевдоеврейский активист-уголовник призывает Зеленского к бунту

30.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский взбунтуется против тех, кто захочет им управлять.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостороф» заявил глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, обративший внимание, что Зеленский – выходец из Кривого Рога.

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«Донбасс – это горнодобывающая промышленность, шахты. Я думаю, что это наиболее криминальный район Украины. Очень много проблем. Во всем мире такие районы – это районы деградации. У нас он был достаточно экономически сильным регионом в советское и в первое постсоветское время. Я вот дважды сидел в тюрьме и в лагерях, и видел очень многих донецких и криворожских ребят – они дерзкие. Это значит, что у них есть готовность к бунту. Вот на что можно рассчитывать: что Зеленский, как криворожский парень, взбунтуется против тех, кто хочет им управлять», – надеется Зисельс.

Также он призвал не верить словам России, заявляющей, что не претендует на Донбасс и призывающей дать региону автономию, как это предусмотрено подписанными в Минске соглашениями.

«Во-первых, я не верю словам, тем более – словам России. Во-вторых, это некая раковая опухоль, которая создана Кремлем на теле Украины,и, если дать ей автономию, она будет разрастаться и прогрессировать. Включение Донбасса в состав Украины в его сегодняшнем состоянии – с этими бандами, с российскими войсками – это просто фантастическая идея, которая приведет к ужасным последствиям», – считает Зисельс.

Отметим, что представители еврейской общественности называют Зисельса «псевдоеврейским активистом» и обвиняют его в героизации гитлеровских пособников.