16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина

Николаевские евреи отказали в доверии “шестерке” Вятровича


В еврейской общине Украины разгорается громкий скандал. Крупнейшие еврейские организации Николаева заявили о выходе из членства Ваад – организации, сотрудничаюший с постмайданной властью и руководимой Иосифом Зисельсом, активистом, работающим в “подтанцовке” у одиозного бандеровского пропагандиста Владимира Вятровича, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в письме руководителей еврейских организаций Николаева, опубликованном Эдуардом Долинским – директором Украинского еврейского комитета – организации, резко критикующий нынешнюю украинскую власть за потворство неонацистским и антисемитским проявлениям в стране.

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В своем письме, лидеры еврейских общин Николаева обвинили Иосифа Зисельса и президиум организации Ваад в героизации украинских националистов, попытке скрыть рост ксенофобских настроений в обществе и надругательством над исторической памятью.

Решение евреев Николаева последовало после письма президиума Ваада о том, что 57 американских конгрессменов подписавших обращение в Гослеп США о росте антисемитизма и искажении Холокоста в Украине – продажные агенты иностранной разведки.

Половина членов президиума Ваада отказались подписывать заявление, остальные подписали, чем обрекли себя на позор и осуждение еврейской общины. Как пишет Эдуард Долинский, “в числе отказавшихся подписывать фальшивку Зисельса” – глава Ассоциации узников гетто и концлагерей Борис Забарко.

Кроме этого, по информации Эдуарда Долинского, на недостойные действия Ваада отреагировала одна из крупнейших международных еврейских организаций – Евро-азийский еврейский конгресс. ЕАЕК исключил Ваад из своих членов. “Этот решительный и смелый шаг ЕАЕК Зисельс объяснил вмешательством российской разведки”, – пишет Эдуаод Долинский.

“Уверен, что подметное, лживое письмо Ваада станет началом конца этой организации, которую уже 28 лет эксплуатирует почетный пенсионер и псевдоеврейский активист Иосиф Зисельс”, – резюмирует директор Украинского еврейского комитета.

В комментариях к сообщению Эдуарда Долинского пользователи соцсетей одобрили такой шаг руководства николаевских еврейских организаций.

“Ну вот наконец действие!!! Еще бы приструнить Вятровича и смолкнет рупор бандеровской идеологии”, – пишет, в частности, пользователь Алексей Фурманов.

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