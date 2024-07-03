Псевдомирной риторикой Запад готовит ловушку для России

Анатолий Лапин.  
03.07.2024 13:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Все заявления представителей Запада и Украины о мире – это не более, чем ловушка, в которую хотят заманить Россию, используя показную «голубиную» риторику. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Таким образом, по мнению Шурыгина, Запад пытается вовлечь в свои «мирные инициативы» третьи страны, которые занимают нейтральную позицию в отношении России.

Все заявления представителей Запада и Украины о мире – это не более, чем ловушка,...

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«Я в этом больше усматриваю некую ловушку. На самом деле, Зеленский отлично понимает, что любой выход на переговоры, а самое главное – перемирие, я уж не говорю про мир, это его конец. Потому что дальше начнутся ответы на вопросы, которых у него просто нет, как же так получилось и почему все до этого дошло. Он – президент войны, и только на войне он живой.

А то, что сейчас идут разговоры о том, что к концу года [нужно достичь перемирия], я думаю, что задачи, которые ставит перед собой Запад, это любой ценой сформировать коалицию стран за мир, чтобы собрать не только страны НАТО, которые с ультиматумом к России, а как можно больше стран, которым будут морочить голову тем, что «мы создаем мирный план, нам нужен мир». И в этом случае проблемы будут только расти», – заявил Шурыгин.

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