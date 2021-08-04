Психически больные атошники стали угрозой для украинского общества

04.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Большинство ветеранов так называемой АТО имеют проблемы с психикой и представляют угрозу для общества в силу своей неадекватности, что показывает пример террориста, проникшего сегодня с гранатой в здание Кабинета министров Украины.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Главный психиатр Минобороны, начальник клиники психиатрии полковник Олег Друзь в 2017 году заявил, что 93% участников АТО имеют проблемы с психикой и являются потенциальной угрозой для общества. За это министр обороны Полторак уволил его. Но он был прав. Эти люди получили разной степени тяжести психологические травмы и нуждаются в профессиональной психологической психиатрической помощи», – отметил Волга.

«Атошник, который пытался с гранатой захватить Кабмин, это человек, конечно, доведенный до отчаяния, и это видно. И это только верхушка айсберга. Практически ежедневно в СМИ, особенно региональных, появляется сообщение о том, что атошник либо покончил с собой, либо зарезал свою семью, либо что-то захватил, либо угрожал кому-то, либо стрелял и так далее. Это происходит ежедневно. Таких сообщений очень много. АТО прошли порядка 300 тысяч человек, из них порядка 150 тысяч непосредственно принимали участие в боевых действиях»,- добавил политик.

«Если верить главному психиатру Минобороны, большинство этих людей травмированы, и сейчас они рассеяны по всей территории Украины. Многие из этих людей, как бы ни работала пропагандистская машина, всё же понимают, что они участвовали в убийстве невинных людей, в гражданской войне, что они убивали своих же. Они это понимают. И, вернувшись из АТО, они попадают в ситуацию, когда ими никто не занимается, всё это создаёт очень нездоровую среду. И АТОшник с гранатой в Кабмине это, конечно, больной человек, но это больной человек который является симптомом больного общества», – сказал Василий Волга.