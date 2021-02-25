«Птенцы Сороса» поднялись на защиту грязного убийцы

25.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

В числе защитников осужденного на семь лет праворадикала-убийцы Сергея Стерненко оказались люди. связанные с американским биржевым спекулянтом и спонсором «цветных революций».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет бывший политзаключенный, киевский журналист Дмитрий Василец.

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«Недавно ряд маргинальных и одиозных служителей Сороса состоящие в партии «Слуга народа» разразились вселенской скорбью насчёт приговора одесскому убийце Стерненко. Мол, не важно сколько человек убил Стерненко, сколько наркотиков продал, скольких пытал и скольких выкрал с целью наживы, с их точки зрения «Рафик все равно невиновник». Просят поставить в дело Стерненко тех судей, которые этой шобле нравятся, а чтоб Сереженька не пострадал предлагают перевезти его в киевское СИЗО и конечно в отдельную VIP-хату.

Могу понять когда например убийца Парасюк вписывается за убийцу Стерненко, или вор и мародёр Порошенко защищает Сереженьку, но зачем офисный соросятский планктон начал мямлить на этот счёт, понять не могу… Может они тоже хотят безнаказанно украинцев в прямом эфире убивать?», – недоумевает Василец.