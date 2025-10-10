Пугачева стала шутом, которого отодвинули от трона короля – Уралов
Ныне поливающая грязью свою родную страну певица Алла Пугачева оказалась шутом, который лишился царственной благосклонности.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский медиатехнолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его мнению, популярная в прошлом веке исполнительница предсказала свою судьбу в песне под названием «Арлекино», где были такие строки: «Смешить вас мне с годами всё трудней, ведь я ж не шут у трона короля».
«И многие годы это было, а тут немножко, так сказать, от трона пододвинули. А человек-то себя уже считал примадонной первой», – отметил эксперт.
Кроме того, говорит он, Пугачева еще стала одним из первых олигархов.
«Алла Пугачёва – это первый медийно-культурный олигарх, причём она сразу обошла государство в плане собирания бабла прямо с населения за концерты, особенно в конце 80-х-начале 90-х. И в этом смысле она не просто стала шутом у трона короля, она стала шутом, который стал вполне себе олигархом», – подчеркнул Уралов.
