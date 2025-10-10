Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ныне поливающая грязью свою родную страну певица Алла Пугачева оказалась шутом, который лишился царственной благосклонности.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский медиатехнолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его мнению, популярная в прошлом веке исполнительница предсказала свою судьбу в песне под названием «Арлекино», где были такие строки: «Смешить вас мне с годами всё трудней, ведь я ж не шут у трона короля».

«И многие годы это было, а тут немножко, так сказать, от трона пододвинули. А человек-то себя уже считал примадонной первой», – отметил эксперт.

Кроме того, говорит он, Пугачева еще стала одним из первых олигархов.