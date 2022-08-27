Пугачева вернулась в Россию без Галкина

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Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Видео встречи опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Как сообщила концертный директор певицы, Пугачева вернулась в Москву давно, но концерты пока не планируются.

Певица и ее супруг Максим Галкин покинули Россию в начале марта. Пугачева тогда утверждала, что она в отпуске и даже вступила в оскорбительную полемику с протоиереем Андреев Ткачевым, порадовавшимся ее отъезду.

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Галкин начал обустраиваться за границей. Он вывесил серию антироссийских роликов в интернете, после чего отправился в гастрольный тур по Израилю и Европе. На концертах он поддерживает Украину и позволяет себе оскорбительные шутки о русском народе, за что периодически огребает от зрителей.

В отличие от своего молодого мужа Пугачева не позволяла себе критики в адрес СВО и руководства России, хотя и приняла участие в скандальном форуме «СловоНово», организованном в Израиле политтехнологом Маратом Гельманом и собравшем всех беглых российских селебрити. Это не помешало ей заявить о том, что она намерена вернуться с детьми в Россию к 1 сентября, что и произошло.

«Пугачева вернулась в Россию. Это хорошо. Все таки Пугачева один из символов России последних десятилетий. Плохой был знак её выезд. А сейчас хороший знак её приезд. А Галкин антироссийскими заявлениями пытается защитить недвижимость семьи в Европе и Израиле», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

По слухам, возвращение Пугачевой организовала администрация президента. Оно должно символизировать стабильность в стране. Взамен певица потребовала гарантий неприкосновенности для своего мужа и недвижимости в России.

Камбэк бывшей советской примадонны вызвал негативную реакцию в бывших советских республиках.

«Объясните кто-нибудь этой старухе что её место в европейском доме престарелых, а не в России», – написал молдавский политолог Владимир Букарский. «Братья-россияне. Неужели приятно? Неужели не противно? Неужели не стыдно? Мерзость – это мягко сказано», – возмущается белорусский тележурналист Григорий Азаренок.

В мае неизвестные устроили на стене телецентра «Останкино» огромную проекцию:

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты нас давно тут всех за…бала».

Тогда Пугачева сочла необходимым ответить на оскорбления. Она записала небольшое видео, на котором она молча смотрит и улыбается. Подпись под видео:

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!».