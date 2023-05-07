Пугачевой оказались рады на кладбище. Почему это не повод для возмущения

Алла Пугачева и Дмитрий Песков вновь стали героями светской хроники с отчетливым политическим душком. Место встречи двух випов было из тех, изменить которые нельзя – похороны символа советской моды Валентина Юдашкина, куда собрался весь бомонд старой закалки.

Патриотическую общественность возмутил жест путинского пресс-секретаря, поцеловавшего руку престарелой «примадонне» советской эстрады со словами «Я очень рад вас видеть». Патриоты сочли этот жест демонстративным – особенно на фоне того, что произнесены эти слова были на фоне свежего теракта, жертвой которого стал писатель Захар Прилепин. Мораль тут проста как семь копеек вместе: «С кем вы, мастера культуры?!».

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Пугачевой сразу же припомнили и ее шутовское обращение в Минюст с просьбой зачислить в ряды иноагентов, и израильские высказывания о собственных критиках («Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами»), и солидарность с позицией мужа, признанного в России иноагентом и успевшего за рубежом покаяться перед Украиной от имени брошенной им Родины во всех «грехах» – от Боинга до Бучи.

Впрочем, судя по упорному отмалчиванию от вопросов журналистов и отсутствию любых публичных заявлений, в этот раз, очевидно, Алла Борисовна прибыла действительно ненадолго, и перед нами не попытка вернуться в обойму и к кормушке с помощью влиятельных друзей наверху.

И ведь в своих нынешних проблемах отцветшая примадонна эстрады виновата сама. От нее ведь, памятуя близость «ко двору» и массу сиятельных знакомств среди высшего начальства, не требовалось ничего особенного. Ни лезть на старости лет на баррикады, ни осуждать НАТО или ЕС, ни ехать с гастролями в зону СВО, ни, тем более, освящать своим присутствием сборные концерты с участием Путина в Лужниках или на Красной площади. Для этого в стране есть другие артисты, чье творчество более созвучно историческому моменту и просто более современно.

Все, что требовалось от Пугачевой, – это просто тактично промолчать. Не лезть без спроса и вперед батьки в самоназначенные моральные авторитеты и «совести нации», не пытаться политизировать свое частное мнение. В общем и целом – просто оставаться внутри своей эстрадной ниши и не более того. Вместо этого престарелая примадонна решила хайпануть на модной в ее социальной среде политической позе – и тут уж вышло то, что вышло, а все данные ей гарантии обнулились как золушкина карета в полночь.

Свое место в нашем прошлом Пугачева уже заслужила по факту и ее в этом прошлом не отменить – как бы кто не пытался. Но что бы сейчас не говорила Алла Борисовна, у людей типа нее нет в России никакого будущего, причем, по причинам чисто физическим – все они уже в том возрасте, когда вопрос о внезапной человеческой смертности перестает быть отвлеченным. И появление Пугачевой именно в таком контексте и на таком фоне – на кладбище на похоронах – весьма символично. Уходит эпоха, а Алла Борисовна – часть этой уходящей натуры.

По сути, там – на Троекуровском – мы увидели такой себе дом престарелых отечественной культуры. Большинство гостей – из разряда тех «кому за 60» а то и за 70 и чьи лучшие времена остались пришлись на эпоху Горбачева и Ельцина: Владимир Винокур, Лариса Долина, Бедрос Киркоров, Леонид Якубович, Клара Новикова…

Так что пускай им там, на их персональном политическом кладбище целуют руки, признаются в любви и говорят комплименты. Главное – не тащить этот поистрепавшийся от времени багаж в будущее. Туда, где им места нет.