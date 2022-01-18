Пушилин: ЛНР и ДНР готовы к самым безумным украинским провокациям

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В любой момент Украина может решиться на проведение серьёзных провокаций в Донбассе, в том числе и с применением химического оружия, чтобы в последствии обвинить ЛДНР или Россию.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы были вынуждены весь этот период находиться в режиме готовности к любого рода провокациям со стороны Украины. Сейчас особый период, потому что всё, что заявляет Украина – это может быть использовано в любой момент. Химическое оружие может быть использовано для провокаций, причём не обязательно даже на территории Донецкой и Луганской народных республик. Это может быть использовано на территории самой Украины с последующим обвинением нас или России. Мы это видели в Сирии, «белые каски», и всё такое прочее. То есть, нужен повод, оправдать свои действия», – сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что республики Донбасса делают всё возможное, чтобы быть готовыми к любым провокациям и действиям со стороны Киева.

«У нас постоянно идут слаживания между министерствами и ведомствами, которые в случае обострения ситуации будут задействованы. Штабы территориальной обороны тренируются на постоянной основе. То есть, мы готовы к любого рода действиям со стороны Украины. Мы делаем всё возможное, чтобы конфликт был разрешён мирным способом, но не от нас всё зависит. Безумие Украины порой чревато последствиями для самой Украины. Мы это понимаем, и не можем пренебрегать интересами граждан Донецкой и Луганской народных республик», – резюмировал глава ДНР.