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Новости Украины

Разведка Донецкой Народной республики подтверждает присутствие в Донбассе американских наёмников и предоставление Украине со стороны США химического оружия.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, вынужден подтвердить [ информацию о работе в Донбассе американских ЧВК ]? потому что наша разведка говорит о том же. Как бы это не казалось чудовищно и неприемлемо в современном мире, но практически все данные подтверждаются. И более того, есть и ещё более серьёзный массив данных по перемещениям химического оружия . Но это пока не публичная часть», – сказал он.

Денис Пушилин выразил надежду, что публикация этой информации поможет предотвратить готовящиеся Киевом теракты.

Также глава ДНР подчеркнул, что ситуация вокруг Донбасса обострилась в целом.

«Вы же видите, что ситуация обостряется в целом, и по ряду направлений идёт очень яркое обострение – и в переговорном процессе, и на линии соприкосновения. Потому что раньше было немыслимо, чтобы Украина применяла байрактары. А сейчас об этом заявили все официальные лица. Неприемлемо было применение беспилотников для уничтожения гражданской инфраструктуры, в частности – нефтебазы. А сейчас это делается открыто», – добавил Пушилин.

По его словам, Украина пошла на обострение даже в переговорном процессе.

«В переговорном процессе даже при Порошенко или начальном Зеленском не ставился под сомнение переговорный процесс, в плане взаимодействия представителей Украины с представителями республик. Сейчас мы видим категорическое отрицание. Причём они разговаривают, переговоры идут. Но в публичной сфере они полностью отрицают и выставляют стороной конфликта именно Россию. Это неприемлемо, это противоречит Минским соглашениям и резолюции Совета безопасности ООН. Поэтому, увы, то, что делают сейчас США, подталкивает к новому витку. В какой-то степени это неудивительно», – резюмировал глава государства.