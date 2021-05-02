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02.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Одесса, Украина
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Пушилин: Миллионы жаждут наказания виновных в трагедии 2 мая в Одессе

Новости УкраиныВсе украинские чиновники и националисты, виновные в убийстве людей в Доме профсоюзов 2 мая...

Все украинские чиновники и националисты, виновные в убийстве людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, должны быть наказаны.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы чтим память жертв Одесской трагедии 2014 года.  Невозможно передать словами шок, который мы испытали, узнав о зверской расправе над теми, кто посмел не согласиться с политикой киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота.

Украина в тот день окончательно убила свободу в своей стране и погрузилась в пучину неонацизма. Это одно из ключевых событий, ставших для нас точкой невозврата.

Добиться наказания виновных в убийствах, совершенных на Куликовом поле, жаждут миллионы людей. Ужас Одесской Хатыни никогда не должен повториться», – написал глава государства.

Напомним, ранее один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов обратился к одесситам и предупредил, что украинские нацисты могут повторить кровавую расправу над неугодными.

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