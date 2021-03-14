Пушилин: Мы внимательно изучили опыт Карабахской войны

14.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецке ни на миг не забывают, что часть территорий ДНР, где население в 2014 году на референдуме поддержало выход из подчинения бандеровскому Киеву, захвачена украинской армией. Одна из главных целей – воссоединение народа Донбасса, разделенного линией фронта.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Аргументам и фактам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, стоит ли цепляться за Минские соглашения, ни один пункт которых за все эти годы не был выполнен, глава республики всё же ответил утвердительно.

«Для нас, для ДНР – это единственная международная площадка, где мы представлены. Кроме этого у нас нет ничего. Нас утюжили с воздуха, нас уничтожали сотнями, убивали наших женщин, детей, стариков, и весь мир молчал. Хотя Запад может поднять страшный крик из-за одного единственного убитого. Но стояла тишина. А на Минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», – объяснил Пушилин.

«Посмотрите на Украину. Они называют эти соглашения мертворожденными и невыполнимыми, но не выходят из них. Потому что это элемент политического давления и санкционного воздействия на Россию. Мы видим их попытки поменять формат. То США втащить в Нормандский формат, то Польшу, то Англию. Но это возможно только при согласии всех нынешних участников», – добавил глава республики.

«Вы говорите, что благодаря Минским соглашениями ваш голос слышат. Но мировое сообщество молчит. Представителей организации ОБСЕ на Донбассе вообще называют «глухонемыми», – заметила журналист.

«Но они все фиксируют, – возразил Пушилин.

«Мы внимательно изучали опыт Карабахской войны. Мы тоже хотим вернуть свои территории. Границы Донецкой Республики не совпадают с границами Донецкой области. Наша цель — воссоединение народа Донбасса. И, если Украина перейдёт черту и начнёт войну, мы тоже не будем останавливаться», – заверил глава ДНР.