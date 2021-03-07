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06.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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У Донбасса уже есть, чем ответить на украинские «Байрактары»

Новости Украины

Проблема беспилотников, которые сыграли одну из решающих ролей в ходе Карабахского конфликта, учтена и уже не является основной угрозой для Донбасса.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс учёл трагедию Карабаха?» – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Конечно, была возможность изучить этот печальный опыт, и, конечно, были предприняты определённые шаги. Мы знаем угрозы, которые есть и будут на линии соприкосновения, но также мы учитываем и серьёзность работы диверсионных групп внутри территории. Поэтому штабы территориальной обороны сейчас работают в новом формате именно как раз после ситуации в Карабахе. Это если кратко. Изучили, где слабые места, где лучше усилиться, и отдаём себе отчёт в том, что тактика со стороны Украины во многом будет схожа», – рассказал Пушилин.

«Что делать с беспилотниками, понимаем?» – спросил Соловьёв.

«Да, уже понимаем. На какой-то период у нас были определённые опасения, но сейчас это точно не основная угроза. Понимание – есть, чем – тоже есть. Всё хорошо», – ответил глава ДНР.


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