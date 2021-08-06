Пушилин напомнил Зеленскому, что вся территория Украины – исторически русская

06.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о русских в Донбассе неоспоримо доказывает непригодность украинской власти.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью, опубликованном на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Так, ранее Владимир Зеленский говорил, что Донбасс «никогда не будет российской территорией», и предложил жителям региона перебираться в Россию.

В свою очередь, Денис Пушилин напомнил, что ещё недавно украинский президент обещал «вернуть Крым», потом «закончить войну». А теперь он призывает жителей Донбасса уехать в Россию.

«То есть, миллионы граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, для которых Донбасс был, есть и будет русским, должны оставить свои дома и уехать? По причине многолетней нелепости пребывания в «незалежной»? Потому что так кому-то захотелось в стране, которая под прикрытием антитеррористической операции убивает стариков и детей? Это уже не просто абсурдные заявления, это неоспоримые доказательства непригодности нынешней украинской власти», – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что в ЛДНР уже проживет более 600 тысяч граждан РФ, и с каждым днём их число растёт.

«Донбасс ежедневно усиливает взаимодействие с российскими регионами, встраивается в политическую систему России, развивает свою экономику и промышленность. Мы строим свое будущее благодаря помощи дружественных стран, вопреки всем трудностям, несмотря на украинские обстрелы и блокаду», – сказал Пушилин.

Он добавил, что Донбасс, отделившийся от Украины из-за русофобской политики и насильственной украинизации, не ущемляет прав никаких национальностей.

«Донбасс и оставшаяся часть Украины живут уже в разных измерениях. Для нас крайне важными являются историческая память и бережное отношение к прошлому – это дает возможность передать правильные ориентиры нашим потомкам. И, конечно же, мы никуда не уйдем и не уедем. Наоборот, мы сейчас озадачены реальными механизмами помощи русским и русскоязычным, проживающим на исторически русской территории всей Украины», – резюмировал глава ДНР.