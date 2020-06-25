Пушилин навестил раненых защитников Донбасса

25.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин посетил Республиканский травматологический центр и пообщался с военнослужащими, получившими тяжелые ранения в ходе обороны Донбасса.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трое защитников ДНР поступили в медицинское учреждение практически одновременно. Истории двоих из них – пример настоящей воинской доблести и чести. Один военнослужащий при эвакуации своего раненого сослуживца подорвался на мине противника, а второй получил тяжелое ранение в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, находясь на позициях наблюдения.

В каждом случае врачам пришлось прибегнуть к ампутации конечностей. Одному из бойцов, к сожалению, не удалось спасти обе ноги.

Глава Республики первым делом поинтересовался здоровьем военнослужащих и заверил их, что по всем вопросам, касающимся протезирования, они всегда могут обратиться к нему за содействием.

«Самое главное – не падать духом! Во всем, что касается протезирования и дальнейшей реабилитации, обращайтесь, поможем! Обещаю, что лично окажу содействие по всем вопросам», – сказал Пушилин.

Кроме того, глава государства отметил, что считает приоритетными вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в ряд основополагающих законов, регламентирующих данную сферу.

Выплату пенсий военнослужащим планируется начать в этом году. Положение дел в сфере, связанной с присвоением статуса участника боевых действий, следующее. Сформирован перечень вооруженных формирований, участие в которых дает лицу основания претендовать на получение статуса.

Отрабатываются механизм рассмотрения обращений, определяются источники финансирования программы и возможные сроки начала ее реализации.

В свою очередь, военнослужащие поблагодарили Дениса Пушилина за проявленное внимание и неравнодушное отношение к их проблемам, а также к общим проблемам всех военных Республики.